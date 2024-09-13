Colapinto: "Hızlanmaya ve güven kazanmaya çalışıyorum"

Çaylak Williams pilotu Colapinto, cuma günkü ikinci antrenman seansını 14. sırada tamamladı.

İlk antrenman seansında 4. virajda bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep olan Arjantinli pilot, ikinci antrenmanda olumlu bir seans geçirdiklerini açıkladı.

"Olumlu bir gün geçirdik."

"Açıkçası, günün kahramanlarının ikinci seansta aracı geri getirmek için inanılmaz bir iş çıkaran mekanikerler olduğunu düşünüyorum."

"Öğle yemeği yemediler, bütün gün çalıştılar. Bu yüzden onlara çok minnettarım, pistte daha fazla deneyim kazanmamı ve ikinci antrenman seansını tamamlayabilmemi mümkün kılan onlardı."

"Bence çok olumlu bir seans geçirdik. Bugün duvarlara hafifçe temas ettim ama alışmaya başladım. Burası zor bir pist, bu yüzden hâlâ hızlanmaya ve güven kazanmaya çalışıyorum."

"Sokak pistinde ihtiyacınız olan güven yavaş yavaş geliyor ve duvara dokunduğunuzda hızla kayboluyor. Bu yüzden işleri yine ağırdan almanız gerekiyor."

"Takım iyi bir iş çıkardı. Bu gece için çalışıyoruz ve yarın daha güçlü başlayacağız."