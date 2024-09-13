Colapinto: "Hızlanmaya ve güven kazanmaya çalışıyorum"
Williams pilotu Franco Colapinto, Bakü pistine ve Williams aracına alışmaya çalıştığını dile getirdi.
Franco Colapinto, Williams FW46
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Çaylak Williams pilotu Colapinto, cuma günkü ikinci antrenman seansını 14. sırada tamamladı.
İlk antrenman seansında 4. virajda bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep olan Arjantinli pilot, ikinci antrenmanda olumlu bir seans geçirdiklerini açıkladı.
"Olumlu bir gün geçirdik."
"Açıkçası, günün kahramanlarının ikinci seansta aracı geri getirmek için inanılmaz bir iş çıkaran mekanikerler olduğunu düşünüyorum."
"Öğle yemeği yemediler, bütün gün çalıştılar. Bu yüzden onlara çok minnettarım, pistte daha fazla deneyim kazanmamı ve ikinci antrenman seansını tamamlayabilmemi mümkün kılan onlardı."
"Bence çok olumlu bir seans geçirdik. Bugün duvarlara hafifçe temas ettim ama alışmaya başladım. Burası zor bir pist, bu yüzden hâlâ hızlanmaya ve güven kazanmaya çalışıyorum."
"Sokak pistinde ihtiyacınız olan güven yavaş yavaş geliyor ve duvara dokunduğunuzda hızla kayboluyor. Bu yüzden işleri yine ağırdan almanız gerekiyor."
"Takım iyi bir iş çıkardı. Bu gece için çalışıyoruz ve yarın daha güçlü başlayacağız."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar