Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Colapinto: "Hızlanmaya ve güven kazanmaya çalışıyorum"

Williams pilotu Franco Colapinto, Bakü pistine ve Williams aracına alışmaya çalıştığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Franco Colapinto, Williams FW46

Franco Colapinto, Williams FW46

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Çaylak Williams pilotu Colapinto, cuma günkü ikinci antrenman seansını 14. sırada tamamladı.

İlk antrenman seansında 4. virajda bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep olan Arjantinli pilot, ikinci antrenmanda olumlu bir seans geçirdiklerini açıkladı. 

"Olumlu bir gün geçirdik."

"Açıkçası, günün kahramanlarının ikinci seansta aracı geri getirmek için inanılmaz bir iş çıkaran mekanikerler olduğunu düşünüyorum."

"Öğle yemeği yemediler, bütün gün çalıştılar. Bu yüzden onlara çok minnettarım, pistte daha fazla deneyim kazanmamı ve ikinci antrenman seansını tamamlayabilmemi mümkün kılan onlardı."

"Bence çok olumlu bir seans geçirdik. Bugün duvarlara hafifçe temas ettim ama alışmaya başladım. Burası zor bir pist, bu yüzden hâlâ hızlanmaya ve güven kazanmaya çalışıyorum."

"Sokak pistinde ihtiyacınız olan güven yavaş yavaş geliyor ve duvara dokunduğunuzda hızla kayboluyor. Bu yüzden işleri yine ağırdan almanız gerekiyor."

"Takım iyi bir iş çıkardı. Bu gece için çalışıyoruz ve yarın daha güçlü başlayacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "Pole mücadelesine dahil olabiliriz"
Sonraki haber Leclerc, yaşadığı kazanın nedenini açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

Formula 1
Azerbaycan GP
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Son Haberler

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"

Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye