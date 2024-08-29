Colapinto: "Formula 1'e her zaman hazırdım"

Williams, geçtiğimiz günlerde Franco Colapinto'un Logan Sargeant'ın yerine Williams'da mücadele edeceğini açıkladı



Arjantinli pilot, bu duyurunun beklenmedik bir anda geldiğini söyledi ancak F1’e adım atmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

İtalya Grand Prix'si hafta sonunda medyaya demeç veren Colapinto şunları söyledi: "Pazartesi günü Formula 2 simülatöründeydim, Monza’daki yarışa hazırlanıyordum."



"Bu durumun ne zaman düşünüldüğünü bilmiyorum ama her zaman hazırdım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum."



"Williams ile burada olmak beni çok mutlu etti. Onlar çok destekleyici oldular ve bana sundukları bu fırsat inanılmaz."

"Silverstone'da 1. antrenman seansına katılmış orada iyi bir iş çıkarmıştım."



"Performansımdan çok memnun kaldılar ve sanırım önceden akıllarında yer etmişimdir."

"Bugün burada, Monza'da çok özel bir hafta sonu için Formula 1'deyim. Bu yüzden çok mutluyum."



"Williams'a bu büyük şans için minnettarım."