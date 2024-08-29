Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Colapinto: "Formula 1'e her zaman hazırdım"

Franco Colapinto, Monza'da Logan Sargeant'ın yerine F1'e adım atmaya hazırlanıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver

Fotoğraf: Williams

Williams, geçtiğimiz günlerde Franco Colapinto'un Logan Sargeant'ın yerine Williams'da mücadele edeceğini açıkladı

Arjantinli pilot, bu duyurunun beklenmedik bir anda geldiğini söyledi ancak F1’e adım atmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

İtalya Grand Prix'si hafta sonunda medyaya demeç veren Colapinto şunları söyledi: "Pazartesi günü Formula 2 simülatöründeydim, Monza’daki yarışa hazırlanıyordum."

"Bu durumun ne zaman düşünüldüğünü bilmiyorum ama her zaman hazırdım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum."

"Williams ile burada olmak beni çok mutlu etti. Onlar çok destekleyici oldular ve bana sundukları bu fırsat inanılmaz."

"Silverstone'da 1. antrenman seansına katılmış orada iyi bir iş çıkarmıştım."

"Performansımdan çok memnun kaldılar ve sanırım önceden akıllarında yer etmişimdir."

"Bugün burada, Monza'da çok özel bir hafta sonu için Formula 1'deyim. Bu yüzden çok mutluyum."

"Williams'a bu büyük şans için minnettarım."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Herbert: "Jos, Red Bull'da 'savaş çığırtkanlığı' yapıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda

Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda

Formula 1
İtalya GP
Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda
Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!

Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!

Formula 1
İtalya GP
Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!
Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"

Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"
Daha fazlası
Franco Colapinto
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”

Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”

Formula 1
İtalya GP
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Formula 1
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş
Colapinto, Williams ile Britanya GP ilk antrenman seansına katılacak

Colapinto, Williams ile Britanya GP ilk antrenman seansına katılacak

Formula 1
Britanya GP
Colapinto, Williams ile Britanya GP ilk antrenman seansına katılacak
Williams
Daha fazlası
Williams
Vowles: "Sargeant'ı takımda tutmak haksızlık olurdu"

Vowles: "Sargeant'ı takımda tutmak haksızlık olurdu"

Formula 1
İtalya GP
Vowles: "Sargeant'ı takımda tutmak haksızlık olurdu"
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Formula 1
İtalya GP
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi
Williams'ta Monza için Lawson ve Schumacher iddiaları artıyor!

Williams'ta Monza için Lawson ve Schumacher iddiaları artıyor!

Formula 1
Hollanda GP
Williams'ta Monza için Lawson ve Schumacher iddiaları artıyor!

Son Haberler

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

F1 Formula 1
İtalya GP
Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"

Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"

Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye