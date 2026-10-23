Formula 1 Amerika GP

Colapinto: "Bazı taraftarlar sınırı fazlasıyla aştı"

Franco Colapinto, 2026 Formula 1 sezonu boyunca takım çalışanlarının sosyal medyada maruz kaldığı hakaret ve tacizlere karşı yeniden açıklama yaptı.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 15:10

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Singapur Grand Prix’sinin ardından Franco Colapinto, taraftarlarına doğrudan seslenmek için bir video yayımlama ihtiyacı hissetti.

Colapinto, taraftarlarının desteğine minnettar olduğunu belirtirken başkalarına yönelik nefret söyleminin kendi Formula 1 kariyerine hiçbir katkı sağlamadığını vurguladı.

ABD Grand Prix'si öncesinde Motorsport.com'a konuşan Colapinto, yayımladığı mesajın nedenlerini şöyle açıkladı: "Öncelikle beni destekleyen bütün taraftarlara minnettarım."

"Ancak bence her sporda ve her taraftar topluluğunda kötü bir taraf da var. İnsanların sporcuların en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olmak yerine kötü yorumlar yaptığı, nefretin öne çıktığı bir taraf bu. Son zamanlarda bazı sınırların fazlasıyla aşıldığını düşünüyorum."

"Böyle bir video çekip açıklama yayımlamak, sanırım yapabileceğim son şeydi. Bunun olumlu bir etkisi olacağını biliyordum ve bu nedenle bunu yapmak istedim."

"Özellikle mekanikerlerim çok fazla nefret içerikli mesaj aldı, mühendislerim de öyle. İyi performans göstermemi isteyen ve bana yardımcı olan takımımın çalışanları hedef alındı. Onlarla her gün birlikte çalışıyorum ve bu tür mesajlar aldıklarını görmek beni genel olarak üzüyor."

Bu durum, Colapinto'nun aracında çalışan ve örneğin sıralama turlarının bir bölümünden diğerine geçerken ön kanat ayarlarını değiştiren mekanikerleri de kapsıyor.

Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Araçta yapılan değişikliklerle doğrudan ilgisi olmayan çalışanlar, zor geçen bir seansın ardından haksız biçimde sorumlu tutulabiliyor ve kişisel sosyal medya hesaplarından nefret içerikli mesajlar alabiliyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alpine, bu durumun etkilerini azaltmak için bazı önlemler aldı. Takım çalışanlarına kişisel sosyal medya hesaplarını gizli tutmaları ve istenmeyen mesaj alma riskini düşürmek amacıyla hesaplarında takım logoları göstermemeleri tavsiye ediliyor.

Bununla birlikte Colapinto, bu önlemlerin sorunun temelini ortadan kaldırmadığını düşünüyor. Bu nedenle taraftarlarına bir kez daha çağrıda bulunan Arjantinli sürücü, meselenin yalnızca Formula 1 ile sınırlı olmadığını, toplumun farklı alanlarını da etkilediğini vurguladı.

Colapinto, "Sanırım son 10 yarıştır bu konu hakkında konuşuyorum. Elimden geleni yapıyorum ama bazı sınırlar aşılmaya devam etti. Bu yüzden video yayımlamak yapabileceğim son şeydi ve bunun yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Max'in de benzer bir açıklama yaptığını gördünüz. Çevremizde bu durum çok sık yaşanıyor. Günümüzde sporda ve hayatın birçok farklı alanında karşılaştığımız bir sorun bu. Sanatçılar, oyuncular… Her yerde yaşanıyor."

"Şahsen bu durum beni çok fazla etkilemiyor. Yorumlara pek bakmıyorum ve onlara fazla dikkat etmiyorum. Ancak bazı insanları etkiliyor. Bu yüzden konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Durumu iyileştirmeliyiz ve umarım bu video küçük de olsa bir fark yaratır." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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