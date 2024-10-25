Colapinto, Amerika GP'sinde Brundle'ı neden görmezden geldi?
Franco Colapinto, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde Martin Brundle'ı neden görmezden geldiğini açıkladı.
Franco Colapinto, Williams Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Austin'deki yarış hafta sonunda Colapinto, Martin Brundle röportaj yapmak için önünü kesmeye çalışırken İngiliz yayıncının yanından geçip gitti.
Bu durumla ilgili düşünceleri sorulan Colapinto, yarıştan önce odaklanmak istediğini ve sohbet için vakti olmadığını açıkladı.
Mexico City Grand Prix'si öncesinde verdiği demeçte Williams pilotu, "Aslında anlatacak pek bir şey yok."
"Williams ile de konuştum, bu konuda çok fazla deneyimim yok."
"Martin gerçekten muazzam biri, sporda da büyük bir geçmişe sahip."
Martin Brundle, Sky Sports F1
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Yarıştan önce herkes röportaj yapmak istiyor ama ben o anda yarışa odaklanmış durumda oluyorum."
"O an gerçekten kameraya konuşmak için harika bir an değildi, odaklanmamın yanı sıra milli marşa da geç kalmıştım."
"Şimdi ve araçtan indiğimde konuşmayı seviyorum ama yarışa giderken biraz daha kendimi yarışa vermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.
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