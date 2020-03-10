Colajanni, Ferrari'ye geri döndü

2002-2013 arası Ferrari'nin sözcüsü ve basın sorumlusu görevini üstlenen Colajanni, daha sonra Marussia'ya, kısa bir süre sonra da Formula E'ye geçiş yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin Colajanni ile tekrar anlaştığını belirtmiştik ve bugün itibariyle anlaşma resmileşti.

Formula 1'deki görevini bıraktıktan hemen sonra İtalyan ekipte çalışmaya başlayan Colajanni, Ferrari üniformasını giydi ve Melbourne padokuna geldi.

Mattia Binotto önderliğindeki Ferrari'de pek çok dostu olan Colajanni'nin zor bir süreçten geçen Ferrari'ye yardım etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca İtalyan basını, Ferrari'ye bazı geri dönüşler daha olacağını da yazdı. Ancak bu isimlerin kimler olacağı bilinmiyor.