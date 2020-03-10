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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Colajanni, Ferrari'ye geri döndü

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Colajanni, Ferrari'ye geri döndü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Mar 2020 12:09

2002'den 2013'e kadar Scuderia Ferrari'nin iletişim sorumlusu olan Luca Colajanni, Formula 1'deki görevini bıraktı ve oldukça fırtınalı bir süreçten geçen Ferrari'ye geri döndü.

2002-2013 arası Ferrari'nin sözcüsü ve basın sorumlusu görevini üstlenen Colajanni, daha sonra Marussia'ya, kısa bir süre sonra da Formula E'ye geçiş yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin Colajanni ile tekrar anlaştığını belirtmiştik ve bugün itibariyle anlaşma resmileşti.

Formula 1'deki görevini bıraktıktan hemen sonra İtalyan ekipte çalışmaya başlayan Colajanni, Ferrari üniformasını giydi ve Melbourne padokuna geldi.

Mattia Binotto önderliğindeki Ferrari'de pek çok dostu olan Colajanni'nin zor bir süreçten geçen Ferrari'ye yardım etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca İtalyan basını, Ferrari'ye bazı geri dönüşler daha olacağını da yazdı. Ancak bu isimlerin kimler olacağı bilinmiyor.

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Hospitality Scuderia Ferrari

Hospitality Scuderia Ferrari
1/4

Fotoğraf: Roberto Chinchero

Arrivo del trasporto Ferrari

Arrivo del trasporto Ferrari
2/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hospitality Scuderia Ferrari

Hospitality Scuderia Ferrari
3/4

Fotoğraf: Roberto Chinchero

Hospitality Scuderia Ferrari

Hospitality Scuderia Ferrari
4/4

Fotoğraf: Roberto Chinchero

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Lokasyon Melbourne Grand Prix Circuit
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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