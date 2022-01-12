"Çoğu insan, Abu Dhabi'nin izledikleri son F1 yarışı olduğunu söylüyor"

Michael Masi'nin, yarışı son turda yeniden başlattığı sırada Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almasına izin vererek standart prosedüre uymayışı, hâlâ tartışılıyor.

Birçok kişi, Hamilton'ın sekizinci dünya şampiyonluğunun, yarış direktörü tarafından haksız bir şekilde çalındığını ve gelecek sezon, sporu izlemek istemediklerini dile getirdi.

Eski sürücü Johansson, iletişime geçtiği birçok kişinin bu yönde düşündüğünü ancak standart taraftarların izlemeyi bırakacaklarını düşünmediğini söyledi.

Johansson, "Bu sezonun daha adil bir şekilde sonlanmasını isterdim."

"Yarış endüstrisindeki birçok insandan mesajlar aldım ve genellikle, bunun izledikleri son F1 yarışı olduğunu söylüyorlar."

"Hepimiz sporu seviyoruz ama böyle aptalca şeyler yaşanmaya devam ederken istekli olmak zor."

"İzleyen insanların çoğu, bu işin içinde olanlardan çok taraftarlar. Hepsi sezonun bitişine bayıldı. İşin içinde olan insanlar ise gerçekten kızgın ve bir daha izlemeyi düşünmediklerini söylüyorlar."

"Liberty'nin bakış açısından ikili arasında kimin şampiyon olacağı bence oldukça açık. Sadece ileriye dönük daha hassas bir denge kurulmasını umuyorum." dedi.

2022 şampiyonluk mücadelesinin aynı sürücüler ve takımlar arasında olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Geniş kapsamlı kural değişikliklerinin gridi büyük ölçüde değiştirme olasılığı var.

Johansson ise bir değişiklik olmasını beklemiyor ve Verstappen'in, ilk şampiyonluğunu almasının ardından Red Bull ile domine etmeye devam edeceğini düşünüyor.

Johansson, "Red Bull ile Honda iş birliği yaptıktan sonra, Max, Honda ve Red Bull'un er ya da geç, belki de 10 yıl boyunca domine edeceğini söylemiştim."

"Bence bunun başlangıcını gördük."

"Max, aracın ona kazanma şansı verdiği ilk gerçek savaşında, dünya şampiyonluğunu aldı. Bu, gridin geri kalanını endişelendirmeli. Çünkü sadece daha iyiye gidecek ve önünde, bunu başaracağı en az 10 yılı olacak."

"Bence bu yeni bir dönemin başlangıcı." diye ekledi.