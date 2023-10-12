Cognizant, Aston Martin'in isim sponsorluğunu bırakabilir

Cognizant, Formula 1'e döndüğü günden bu yana Aston Martin'e destek veriyor ve takımın isim sponsorluğunu yapıyor.

Taraflar, geçtiğimiz günlerde mevcut anlaşmanın 2023 yılının ötesini kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladılar.

Katar Grand Prix'sinde, operasyonel verimlilik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi pek çok konuda tarafların birlikte çalışacağı açıklandı.

Fakat Racingnews365'e göre Cognizant, artık takımın isim sponsoru olmayacak.

Bir Aston Martin sözcüsü RacingNews365.com'a şunları söyledi: "Cognizant bizim ilk isim ortağımızdı ve markalarının itibarını arttırmak için Aston Martin ile yakın bir işbirliği yaptılar."

"Cognizant 300.000 çalışanı olan 35 milyar dolarlık bir şirket ama üç yıl önce tanınan bir isim değildi."

"Bizimle ortaklıklarının ilk aşaması sayesinde bunu başardılar - artık çok daha fazla insan Cognizant'ın kim olduğunu ve ne yaptığını biliyor."

"Bu her zaman bu ilişkinin ikinci aşaması olarak planlanmıştı. Küresel marka bilinirliğine ulaştıktan sonra, bizimle ortaklıklarını derinleştiriyorlar. Şimdi onlarla daha derin, daha geniş kapsamlı bir ilişki kuruyoruz."

"Yeni takımın adı 2024'ün başlarında teyit edilecek."

Yeni takım adının ne olacağına dair herhangi bir bilgi olmasa da, Suudi Arabistanlı petrol markası Aramco'nun Aston Martin'in tek isim sponsoru olması mümkün.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, in the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images