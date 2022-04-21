Codemasters, yeni "F1 22" oyununun çıkış tarihini açıkladı, fiyatı belli oldu!

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F1 22 oyunu tüm dünyada 1 Temmuz'da piyasaya çıkacak ve yeni Miami pistinin yanı sıra Avustralya ve Abu Dhabi GP pistlerindeki değişiklikleri, F1 Sprint hafta sonu programını ve yeni kurallara göre hazırlanmış araçları içerecek.

F1 22 ayrıca Oculus Rift ve HTC Vive aracılığıyla PC VR işlevselliğini de içerecek.

F1 2022 screenshot Fotoğraf: Electronic Arts

Oyuncular aynı zamanda oyun, Podium Pass ve oyun içi mağaza yoluyla kazanılan süper arabaları, kıyafetleri ve aksesuarları sergilemek için özelleştirilebilir bir merkez olan "F1 Life (F1 Hayatı) modu ile F1'in görkemli dünyasına adım atacaklar.

16 Mayıs'tan önce Champions Edition (Şampiyonlar Sürümü) için ön sipariş veren oyuncular, üç gün erkenden oyuna erişebilecekler ve Miami'den ilham alan zaman sınırlı içerik paketine erişecekler.

Codemasters'ın Kıdemli F1 Yaratıcı Direktörü Lee Mather, "Oyuncularımızı Formula 1'in yeni çağına davet etmeyi dört gözle bekliyoruz."

"Gerçek dünyadaki değişikliklerin yanı sıra, yeni aero kurallarına uyum sağlamak için fiziği güncelledik ve lastik modelini elden geçirerek yol tutuşunu gerçeğe daha yakın hale getirdik. Yeni ve güncellenmiş pistler, uyarlanabilir AI, 'F1 Life' ve genişletilmiş oyun ile oyuncuların yerlerini alıp bir F1 pilotu gibi yaşamaları için bundan daha iyi bir zaman olmadı" dedi.

F1 2022 screenshot Fotoğraf: Electronic Arts

Yarış günü değişiklikleri, oyuncuların yeni 'sürükleyici' ve 'yayın' seçenekleriyle oyunlarını daha da özelleştirmelerine olanak tanıyacak. Sürükleyici mod ise oyuncuların risk-ödül zorlukları üstlenmelerine olanak tanırken, yayın modu aksiyonu geliştirmek için "kontrollü ve otantik sinematikler" içerecek.

Adaptif AI, daha az deneyime sahip oyuncuların beceri seviyelerine uyacak şekilde uyarlanmış AI yarışçıları ile mücadele etmelerini sağlarken, erişilebilir menüler ve işlemler de aksiyona hızla girmek isteyen oyuncular için geri dönecek.

Yenilenen antrenman programları bu sefer daha fazla çeşitlilik sunarken, "My Team" modu geri dönecek ve oyunculara başlangıç bütçesi ve üç giriş senaryosu seçeneği sunacak.

Ayrıca 10 yıllık kariyer modu, iki oyunculu kariyer seçeneği ve epik çevrimiçi çok oyunculu mod gibi geri dönüyor.

Oyun Türkiye'de (PC) 599 TL'den satışa sunuldu. Buradan inceleyebilirsiniz.

F1 2022 screenshot Fotoğraf: Electronic Arts