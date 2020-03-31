Codemasters, F1 2020 oyununda orijinal takvimi koruyacak

Codemasters, 2010 yılından bu yana Formula 1'in resmi oyununu üretiyor ve F1 2020 oyununa dair çalışmalar uzun süredir devam ediyor.

F1 2019'un satışlarında büyük bir başarı yakalayan Codemasters, yeni oyunda pek çok yeniliğe sahip olmayı hedefliyor.

Bununla birlikte koronavirüsün patlak vermesinin ardından 22 yarıştan ikisi takvimden düştü ve en fazla 18 yarışlık bir takvim olacağı düşünülüyor.

Bunun oyuna nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Ancak Codemasters, F1 2020 oyunda 22 yarışın tamamının yer alacağını doğruladı. Böylelikle orijinal takvimi korumuş olacaklar.