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Formula 1 / Son dakika

Codemasters, F1 2020 oyununda orijinal takvimi koruyacak

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Codemasters, F1 2020 oyununda orijinal takvimi koruyacak
Ekleyen:
, Editör
31 Mar 2020 10:51

Formula 1'in resmi oyununun hazırlayıcısı Codemasters, 2020 F1 oyunda bu sezon için planlanan orijinal takvime sadık kalacaklarını doğruladı.

Codemasters, 2010 yılından bu yana Formula 1'in resmi oyununu üretiyor ve F1 2020 oyununa dair çalışmalar uzun süredir devam ediyor.

F1 2019'un satışlarında büyük bir başarı yakalayan Codemasters, yeni oyunda pek çok yeniliğe sahip olmayı hedefliyor.

Bununla birlikte koronavirüsün patlak vermesinin ardından 22 yarıştan ikisi takvimden düştü ve en fazla 18 yarışlık bir takvim olacağı düşünülüyor.

Bunun oyuna nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Ancak Codemasters, F1 2020 oyunda 22 yarışın tamamının yer alacağını doğruladı. Böylelikle orijinal takvimi korumuş olacaklar.

Bu, yeni oyunda Zandvoort ve Hanoi'deki yeni pistlerde sürüş yapmanın mümkün olacağı anlamına geliyor.

F1 2019 oyunu, geçen yılın Haziran ayında piyasaya sürülmüştü. Bu yılki oyun, sezonun gerçek başlangıcından önce satışa çıkabilir.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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