Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı

Stella, 2023'ün başında Audi'ye bağlı Andreas Seidl'den görevi devraldı ve Woking'de elden geçirilmiş bir teknik yapı uygulayarak takımı farklı bir yöne yönlendirdi.

McLaren'in 2023 hedeflerini tamamen kaçırdığı ortaya çıktığında Stella, takımın nerede yanlış yaptığını ve sezonu tekrar rayına oturtmak için planının ne olduğunu açıklamakta gecikmedi.

Autosport tarafından açık sözlülüğünün strateji olup olmadığı sorulduğunda Stella şu yanıtı verdi: "Çok basit bir stratejim var: Her şeyi olduğu gibi söylemek. Bu sizi sağlam bir yere koyar."

"Gerçeği yansıtmayan hikayeler yaratmaya çalışırsanız, bu kısa bir süre için bundan kurtulmanızı sağlar, ancak temel oluşturmaz. Eğer temel oluşturmak istiyorsak bildiklerimize, doğru olduğunu düşündüğümüz şeylere bağlı kalmalıyız."

Stella'nın açık sözlülüğü McLaren'in şirket içindeki çalışma şeklini de belirliyor ve bunun 'kültüre ait' bir değer olduğunu söylüyor.

"Entelektüel dürüstlük, titizlik - bunlar çok önemli. Bana ait oldukları için önemli değiller, ekip olarak bizim kültürümüze ait oldukları için önemliler."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

"Bu, McLaren'de çalışan herkesten bunun beklendiği anlamına geliyor. Entelektüel dürüstlük, titizlik ve gerçekleri olduğu gibi kabul etmek. Çünkü bir kez bunu öğrendiğimizde, o zaman bu konuda bir şeyler yapabiliriz."

Stella'nın rehberliğinde McLaren, sürücüler Lando Norris ve Oscar Piastri 'nin podyum için mücadele etmesini sağlayan sezon ortası yükseltmeleri sunan bir dizi güncelleme getirdi ve McLaren Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sıraya yükseldi.

Görevdeki ilk sezonundan ne kadar keyif aldığı sorulduğunda Stella, sadece sezon sonundaki dokuz podyumluk başarının değil, sezonun zorlu ilk aylarının bile ödüllendirici olduğunu söyledi.

"Profesyonel kariyerimdeki bu yeni deneyimden, pistte sonuçlar çok iyi olmadığında bile keyif aldığımı söylemeliyim."

"Çünkü gerçek motivasyon, bu işten aldığım gerçek keyif insanlarla olan etkileşimlerden geliyor."

"Oluşturmaya çalıştığınız grubun büyüdüğünü ve insanların geliştiğini, daha yetkin hale geldiğini, kendilerine daha fazla güvendiklerini görmek - aslında bu bana kararlılık yaratan enerjiyi veren şey."

"Elde ettiğimiz sonuçlar bir güçlendirme. Ancak motivasyonu, hatta bunu neden yaptığınızın nihai gerekçesini bile sonuçlara dayandıramazsınız. Bunu inşa etme duygusuyla yaparsınız."