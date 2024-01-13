Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı
McLaren'den Andrea Stella, Formula 1 takım patronu olarak ilk yılında taraftarlara ve medyaya karşı açık yaklaşımını açıkladı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor
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