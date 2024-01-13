Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı

McLaren'den Andrea Stella, Formula 1 takım patronu olarak ilk yılında taraftarlara ve medyaya karşı açık yaklaşımını açıkladı.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Güncelleme
Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, celebrate after the race
Stella, 2023'ün başında Audi'ye bağlı Andreas Seidl'den görevi devraldı ve Woking'de elden geçirilmiş bir teknik yapı uygulayarak takımı farklı bir yöne yönlendirdi.
McLaren'in 2023 hedeflerini tamamen kaçırdığı ortaya çıktığında Stella, takımın nerede yanlış yaptığını ve sezonu tekrar rayına oturtmak için planının ne olduğunu açıklamakta gecikmedi.
Autosport tarafından açık sözlülüğünün strateji olup olmadığı sorulduğunda Stella şu yanıtı verdi: "Çok basit bir stratejim var: Her şeyi olduğu gibi söylemek. Bu sizi sağlam bir yere koyar."
"Gerçeği yansıtmayan hikayeler yaratmaya çalışırsanız, bu kısa bir süre için bundan kurtulmanızı sağlar, ancak temel oluşturmaz. Eğer temel oluşturmak istiyorsak bildiklerimize, doğru olduğunu düşündüğümüz şeylere bağlı kalmalıyız."
Stella'nın açık sözlülüğü McLaren'in şirket içindeki çalışma şeklini de belirliyor ve bunun 'kültüre ait' bir değer olduğunu söylüyor.
"Entelektüel dürüstlük, titizlik - bunlar çok önemli. Bana ait oldukları için önemli değiller, ekip olarak bizim kültürümüze ait oldukları için önemliler." 
Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

"Bu, McLaren'de çalışan herkesten bunun beklendiği anlamına geliyor. Entelektüel dürüstlük, titizlik ve gerçekleri olduğu gibi kabul etmek. Çünkü bir kez bunu öğrendiğimizde, o zaman bu konuda bir şeyler yapabiliriz."
Stella'nın rehberliğinde McLaren, sürücüler Lando Norris ve Oscar Piastri 'nin podyum için mücadele etmesini sağlayan sezon ortası yükseltmeleri sunan bir dizi güncelleme getirdi ve McLaren Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sıraya yükseldi.
Görevdeki ilk sezonundan ne kadar keyif aldığı sorulduğunda Stella, sadece sezon sonundaki dokuz podyumluk başarının değil, sezonun zorlu ilk aylarının bile ödüllendirici olduğunu söyledi.
"Profesyonel kariyerimdeki bu yeni deneyimden, pistte sonuçlar çok iyi olmadığında bile keyif aldığımı söylemeliyim." 
"Çünkü gerçek motivasyon, bu işten aldığım gerçek keyif insanlarla olan etkileşimlerden geliyor."
"Oluşturmaya çalıştığınız grubun büyüdüğünü ve insanların geliştiğini, daha yetkin hale geldiğini, kendilerine daha fazla güvendiklerini görmek - aslında bu bana kararlılık yaratan enerjiyi veren şey."
"Elde ettiğimiz sonuçlar bir güçlendirme. Ancak motivasyonu, hatta bunu neden yaptığınızın nihai gerekçesini bile sonuçlara dayandıramazsınız. Bunu inşa etme duygusuyla yaparsınız."
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Herta: "Andretti dışında bir takımla F1'e geçiş için yaşlandım"
Sonraki haber Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Formula 1

Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım" Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

Formula 1

McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

Formula 1

Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Sanchez ve Marshall, McLaren'da çalışmaya resmen başladı!

Sanchez ve Marshall, McLaren'da çalışmaya resmen başladı!

Formula 1

Sanchez ve Marshall, McLaren'da çalışmaya resmen başladı! Sanchez ve Marshall, McLaren'da çalışmaya resmen başladı!

Brown: "2023'teki geri dönüşün ateşleyicisi 2022 Fransa GP'sinde yaşadığımız hayal kırıklığı oldu"

Brown: "2023'teki geri dönüşün ateşleyicisi 2022 Fransa GP'sinde yaşadığımız hayal kırıklığı oldu"

Formula 1

Brown: "2023'teki geri dönüşün ateşleyicisi 2022 Fransa GP'sinde yaşadığımız hayal kırıklığı oldu" Brown: "2023'teki geri dönüşün ateşleyicisi 2022 Fransa GP'sinde yaşadığımız hayal kırıklığı oldu"

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

Formula 1

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

Son Haberler

2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

F1 Formula 1

2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak? 2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

F1 Formula 1

Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir" Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"

Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"

F1 Formula 1

Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı" Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

F1 Formula 1

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol