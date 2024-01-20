Robson: "Vowles, takımda büyük değişikliklere sebep oldu"

Şirket sahibi Dorilton'un yatırım ve taahhüdüyle yeni takım patronu Vowles, yedi Pilotlar ve dokuz Takımlar Şampiyonluğu kazanan takımı eski ihtişamına kavuşturmak amacıyla kapsamlı değişiklikler yapmak üzere desteklendi.

Williams , yıllarca yetersiz yatırımlardan muzdaripti ve bu da onu yavaş yavaş bir referans noktasından gridin sonlarına düşürdü. Ancak tüm çabalarını bir yıl daha hayatta kalmaya harcamak yerine, F1'in bütçe sınırı altında yeni bir ivme kazanması, Vowles ve CTO olarak yeni işe aldığı Pat Fry'ın artık Williams'ın Grove tesisinin ve personelinin beş yıl içinde nerede olması gerektiğini tam olarak planlayabileceği ve oraya ulaşmak için tüm adımları atabileceği anlamına geliyor.

Takımın 2026 yönetmelik sıfırlamasına kadar büyük sıçramalar yapması pek olası olmasa da, Fry takımın bir 'kazanma zihniyeti' geliştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Araç Performansı Başkanı Dave Robson'a göre, Vowles'un Mercedes'ten getirdiği bu zihniyet ve stratejik düşünce şimdiden bir fark yaratıyor.

Robson, Autosport'a verdiği demeçte, "James'in ortaya çıkardığı pek çok şey var."

"Bence en büyük şeylerden biri, uzun zamandır ilk kez sadece bugüne ve yarına odaklanmıyor olmamız, bu nedenle olaylara çok daha orta ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olabiliyorsunuz."

"Bu, muhtemelen 2014-2015'ten bu yana olduğundan tamamen farklı. Artık elimiz kolumuz bağlı değil, dolayısıyla bu çok şeyi değiştiriyor." dedi.

Robson, Vowles'un güçlü bir şekilde yetkilendirilmesinin çok daha hızlı karar alınmasına ve daha sağlıklı bir şirket kültürünün uygulanmasına yol açtığını söylüyor.

Fotoğraf: Williams James Vowles, Williams Racing Takım Müdürü

"Ar&Ge'yi nasıl yaptığımıza, gerçek hedeflerin ne olduğuna dair tüm bu felsefe oldukça farklılaşıyor."

"Bunun da ötesinde, gelip zayıflıkların tam olarak nerede olduğunu görebildi."

"Bu tür bir deneyim ve otoriteye sahip olmak, çok fazla tartışma olmadığı, yatırım yapılması gerektiği ve yatırımcıların bu yatırımı yapmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Şimdi nerede olmamız gerektiğine dair net bir güven duygusuna sahibiz."

"Oysa daha önce, para mevcut olsa bile, neden yatırım yapmak için doğru yer olduğunu anlamak için tüm çalışmaları yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu büyük bir fark yaratıyor."

"Onun tüm liderlik tarzı oldukça farklı. Sanırım herkesin bunu kabullenmesi biraz zaman aldı ama artık herkes nasıl işlediğini anlıyor. Bu gerçekten oldukça ferahlatıcı."

"Bu gerçekten açık ve dürüst olmakla ilgili ve herkes hatalardan ders aldığımız sürece ortada bir sorun olmadığını anlıyor. Ciddi bir etki yaratan şeylerden oluşan bir liste yok, sadece takımı yönetme şekli farklı ve daha iyi."

Mercedes'le 2030'a kadar sürecek yeni bir motor anlaşması imzalayan Williams'ın uzun vadedeki kaderi için kilit nokta, eskimiş altyapısına yapılacak önemli yatırımlar. Ancak bu uzun vadeli odaklanmanın yanı sıra Robson, Alex Albon ve Logan Sargeant'ın daha rekabetçi olmalarını sağlayacak 2024 aracının geliştirilmesi sırasında yapılan değişikliğin şimdiden meyvelerini verdiğini düşünüyor.

"Gelecek yılın aracı olan FW46'yı geliştirmeye başladığımızda, bu yeni tutumun şirket genelinde yayıldığını görebiliyorduk."

"Pistte, günlük bazda fabrikada gördüğümüzden çok daha fazla James görüyoruz. Muhtemelen oldukça hızlı bir şekilde adapte olduk, ancak sanırım son birkaç aydır bunun her yerde etkili olduğunu görebiliyorsunuz."

"Bunun performansa tam olarak yansıması için muhtemelen bir ya da iki yıl daha geçmesi gerekiyor ama değişim hissini şu anda gerçekten hissedebiliyorsunuz."