Robson: "Vowles, takımda büyük değişikliklere sebep oldu"
Williams takımı, Grove ekibine uzun vadeli düşünmeyi geri getiren eski Mercedes'li James Vowles'ın 2023'te gelişiyle iyileşmeye giden uzun yolda ilk adımı attı.
Fotoğraf: Williams
James Vowles, Williams Racing Takım Müdürü
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