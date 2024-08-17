Robson: "Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir"

Geçtiğimiz birkaç sezon boyunca Williams'ın iki aracı pistte çok sık bir araya gelmedi.

Bunun sebebi George Russell ve ardından Alex Albon'ın araçları önde yer alırken, Nicholas Latifi ve Logan Sargeant genellikle daha geride olmalarıydı.

Robson, Sainz'ın takıma katılmasının Williams'ta Felipe Massa ve Valtteri Bottas'ın düzenli olarak puan ve podyum mücadelesi verdiği önceki yılları anımsattığını düşünüyor.

"Mühendislik ekibi için Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir."

"Elbette bu bizim için harika bir haber ve işleri kesinlikle daha iyi hale getireceğine şüphe yok. Sainz'ı bir birey olarak tanımıyorum ama araçtan her şeyi almak için herkesi çok zorlamasıyla ünlü olduğunu biliyorum."

"Eminim talepkâr olacaktır, buna ihtiyacımız olduğu da açık ama aynı zamanda Williams'taki ilk zamanlarımda, Felipe ve Valtteri varken pozisyon için savaşan iki sürücünün olmasının zorluğunu deneyimledim."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Doğrudan birbiriyle yarışan iki aracınız olduğunda pit duvarında işiniz çok daha zor oluyor. Bunun kötü sonuçlanacağını düşünmek için bir neden yok, eminim ki iyi olacak ama kesinlikle alıştığımızdan farklı olacak."

Robson, Williams'ın 2025'i 2026 dönemi için bir inşa yılı olarak kullanmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Bunun aynı zamanda takıma Sainz'ı anlama fırsatı vereceğini ve yeni düzenlemelerin başlangıcında her iki açıdan da zirvede olmayı hedeflediklerini belirtti.

"Bence 2026'yı göz önünde bulundurarak önümüzdeki yılı kullanmalıyız çünkü aracı daha iyi anlamak ve daha hızlı hale getirmek için yapmamız gereken çok fazla mühendislik çalışması var."

"Aslında önümüzdeki yıl öğrenme sürecinin büyük bir kısmı Carlos'un kendisini anlamak, takımın dinamiklerini yeniden ele almak ve birbiriyle rekabet eden iki sürücüyle nasıl başa çıkılacağını anlamakla ilgili olacak."

"Yani bu harika bir haber ama kesinlikle bizi iyi anlamda biraz sarsacak."