Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Robson: "Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir"

Araç performansı başkanı Dave Robson'a göre Carlos Sainz'ın Williams'a katılması; takım arkadaşları arasındaki rekabeti arttıracağı için 'ürkütücü' olabilir.

Jake Boxall-Legge Jonathan Noble
Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Logan Sargeant, Williams FW46, the remainder of the field at the start

Geçtiğimiz birkaç sezon boyunca Williams'ın iki aracı pistte çok sık bir araya gelmedi.

Bunun sebebi George Russell ve ardından Alex Albon'ın araçları önde yer alırken, Nicholas Latifi ve Logan Sargeant genellikle daha geride olmalarıydı.

Robson, Sainz'ın takıma katılmasının Williams'ta Felipe Massa ve Valtteri Bottas'ın düzenli olarak puan ve podyum mücadelesi verdiği önceki yılları anımsattığını düşünüyor.

"Mühendislik ekibi için Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir."

"Elbette bu bizim için harika bir haber ve işleri kesinlikle daha iyi hale getireceğine şüphe yok. Sainz'ı bir birey olarak tanımıyorum ama araçtan her şeyi almak için herkesi çok zorlamasıyla ünlü olduğunu biliyorum."

"Eminim talepkâr olacaktır, buna ihtiyacımız olduğu da açık ama aynı zamanda Williams'taki ilk zamanlarımda, Felipe ve Valtteri varken pozisyon için savaşan iki sürücünün olmasının zorluğunu deneyimledim."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Doğrudan birbiriyle yarışan iki aracınız olduğunda pit duvarında işiniz çok daha zor oluyor. Bunun kötü sonuçlanacağını düşünmek için bir neden yok, eminim ki iyi olacak ama kesinlikle alıştığımızdan farklı olacak."

Robson, Williams'ın 2025'i 2026 dönemi için bir inşa yılı olarak kullanmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Bunun aynı zamanda takıma Sainz'ı anlama fırsatı vereceğini ve yeni düzenlemelerin başlangıcında her iki açıdan da zirvede olmayı hedeflediklerini belirtti.

"Bence 2026'yı göz önünde bulundurarak önümüzdeki yılı kullanmalıyız çünkü aracı daha iyi anlamak ve daha hızlı hale getirmek için yapmamız gereken çok fazla mühendislik çalışması var."

"Aslında önümüzdeki yıl öğrenme sürecinin büyük bir kısmı Carlos'un kendisini anlamak, takımın dinamiklerini yeniden ele almak ve birbiriyle rekabet eden iki sürücüyle nasıl başa çıkılacağını anlamakla ilgili olacak."

"Yani bu harika bir haber ama kesinlikle bizi iyi anlamda biraz sarsacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Herbert: "Norris duygularını kendine saklamalı"
Sonraki haber F1 yorumcusu Coronel: "Stroll, şımarık zengin çocuğu hissi yaratıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Jake Boxall-Legge
Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"

Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"

Formula 1
Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"

Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"

Formula 1
Britanya GP
Norris: "Verdiğimiz iki karar bugün bize çok şeye mal oldu"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Formula 1
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş
Sainz: "Babam benim her şeyim"

Sainz: "Babam benim her şeyim"

Formula 1
Sainz: "Babam benim her şeyim"
Williams
Daha fazlası
Williams
Williams, 2024 ve 2025 projelerini birleştiriyor!

Williams, 2024 ve 2025 projelerini birleştiriyor!

Formula 1
Hollanda GP
Williams, 2024 ve 2025 projelerini birleştiriyor!
Albon, Williams'ın uzun vadeli gelişimini görüyor

Albon, Williams'ın uzun vadeli gelişimini görüyor

Formula 1
Albon, Williams'ın uzun vadeli gelişimini görüyor
F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti

F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti

Formula 1
Hollanda GP
F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti

Son Haberler

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

F1 Formula 1
Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

F1 Formula 1
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

F1 Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye