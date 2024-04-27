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Formula 1

RB, Miami GP'ye bazı güncellemeler getirecek

RB Formula 1 takımı, Miami Grand Prix'si için orta grup mücadelesinde 'zirvede sörf yapmaya' devam etmek için güncelleme getirmeye hazırlıyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Faenza merkezli takım; Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ve Aston Martin'in arkasında yer alan beş takımlı grupta üstünlük elde etmek için Haas ile yoğun bir mücadeleye girdi.

RB bu yıl rakibinin beş puanına karşılık yedi puan topladı. Ancak Çin'deki çifte yarış dışı kalma, takımın puan avantajını arttırmasına engel oldu.

Takımlar arasında bu kadar az performans farkı varken, herhangi bir kazanım kritik önem taşıyor, bu nedenle RB bir sprint hafta sonu olmasına rağmen Miami'ye bazı güncellemeler getirmeyi tercih etti.

Motorsport.com'a orta grup mücadelesi hakkında konuşan takım patronu Laurent Mekies şunları söyledi: "Miami'ye bu mücadelenin zirvesinde sörf yapmaya devam etmemize yardımcı olacak bir güncelleme getireceğiz."

"Ama bu grupta hiçbir şeyin garantisi yok, rakiplerimizin de güncellemeler getireceğinden eminim."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mekies, iki takım arasındaki marjların çok küçük olduğunu ve takımının mücadelenin kontrolünü elinde tuttuğunu söyleyecek kadar kendine güvenmediğini belirtti.

Mekies, "Arkadaki beş takım arasında en hızlı araca sahip olduğumuzdan hiçbir zaman emin olamadık."

"Ama bu herkes için harika bir mücadele. Takımın keskin hafta sonları geçirmesi için mükemmel bir antrenman ve her açıdan güçlü bir yarışa ihtiyacınız var." dedi.

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