Gasly: "Geriye düşsek de bu sezon farklı yöne gitme kararımız doğruydu"
Pierre Gasly, şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezona rağmen Alpine'in bu yıl F1 aracı konseptini tamamen yenileme kararını desteklediğini söyledi.
2022'de Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü olan Enstone merkezli takım, geçen yıl altıncı sıraya geriledi.
2024 sezonunun ilk yarısının ardından ise, Alpine şu anda sadece 11 puanla şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor.
Motorsport.com'a konuşan Gasly, bu konuda şunları söyledi: "Bunun performansla ilgili olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl takım, araç konseptiyle ilgili gelişimin sonuna geldiğini hissetti."
"Hedeflerimizi kaçırdığımız için, 'Gelecek yıl da olduğumuz yerde kalmak istiyor muyuz?' diye kendimize sorduk. Onlar da bundan daha fazlasını istediğimizi, bu yüzden başka bir şey deneyeceğimizi söylediler."
"Bence bu doğru bir seçimdi. Formula 1'de altıncılıkla yetinmek istememiştik."
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Şu anda Alpine için şampiyona yedinciliği bile çok uzak görünse de Gasly, Enstone'da yapılan çalışmalara güveniyor.
"Ne yazık ki, bu yıl araç konsepti konusunda gittiğimiz yön yanlıştı."
"Yine de takımın çalışma şeklinin geldiğimden daha iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum."
"Sahip olduğumuz performansı araca taşımak elbette kolay değil. Ama gelecek sezon için bizi öne çıkaracak iyi yönlerimiz olduğunu biliyorum."
"Eminim ki tüm bu çalışmalardan iyi bir şeyler çıkacak."
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