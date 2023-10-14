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Formula 1 / Katar GP Haberler

Bottas: "Katar'daki tempomuz son güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor"

Valtteri Bottas, kendisinin ve takım arkadaşının Katar'da puan kazanmasının ardından Alfa Romeo'nun en son yükseltme paketini tam olarak anlamaya başladığını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, in the pits

Bottas ve takım arkadaşı Zhou Guanyu, Losail'de sekizinci ve dokuzuncu sıraları elde etti.

Kazanılan altı puan Hinwil takımını Haas'ın önüne taşıyarak Takımlar Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükseltti.

Alfa Romeo son yarışlarda, Katar'da tanıtılan ve yeni paketin bir bütün olarak etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak olan kiriş kanadı ile bir dizi yeni parça getirdi.

Bottas takımın son dönemde attığı adımlarla ilgili olarak, "Şu anda kesinlikle ilerleme kaydettiğimizi ve nihayet geliştirmeleri %100 anladığımızı hissediyorum."

"Elbette bir sonraki yarış yine oldukça farklı bir pist olacak, ancak bu hafta kesinlikle biraz daha rekabetçiydik."

Kiriş kanadının bulmacadaki son parça olup olmadığı sorulduğunda ise Bottas, şunları söyledi: "Kesinlikle biraz yardımcı oluyor, ama hâlâ sürükleniyoruz. Sanırım düzlükte hâlâ en yavaş olan araç biziz. Yani üzerinde çalışılması gereken şey bu."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo

Photo by: Alfa Romeo

İki pilot Katar'da zıt stratejiler izledi; Bottas yumuşak lastiklerle start aldı ve üç uzun stint koşmadan önce güvenlik aracı altında pite girdi. Zhou ise sıralamanın sonundaki başlangıç pozisyonundan sonra uzun bir açılış stinti attı ve ardından yumuşak lastiklere geçti.

Bottas, takımın iyi bir iş çıkardığını söylerken, başkalarının yaşadığı sorunların kendisinin sıralamada yükselmesine yardımcı olduğunu da kabul etti.

Fin pilot, "Gerçekten temiz bir yarıştı." 

"İyi bir stratejimiz vardı. Elbette, iyi bir pozisyondan üç tur sonra pite girmek biraz garip hissettirdi!"

"Ama sonuçta bu, geri kalan tüm stintlerin eşit olacağı anlamına geliyordu ve bunun damalı bayrağa giden en hızlı yol olacağını düşündük. Günün sonunda öyle de oldu, bundan çok mutluyum."

"Elbette bir bakıma şanslıydık çünkü Lewis [Hamilton] yarış dışı kaldı, ardından [Carlos] Sainz da yarışmadı."

"Yani evet, aksi takdirde zor olabilirdi. Ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor ve bugün her şeyi doğru yaptık." dedi.

Son zamanlarda yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından Zhou da puanlara geri döndüğü için rahatlamıştı.

"İnanılmaz bir yarıştı." 

"Öncelikle aldığımız puanlar için çok mutluyum. On dokuzuncu sıradan başlamak kolay değildi, başlangıçta Sergio ile mücadele ettim, onu geride tutarsam belki bir şansım olabileceğini biliyordum."

"Ve öyle de oldu, onu arkamda tuttuğum turlar son bölümde bana yardımcı oldu ve onu yakaladım."

Takımın Williams'ı geçme şansı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Onları yakalamanın hâlâ oldukça zor olduğunu hissediyorum, ancak bunun bizim için ulaşılması gereken iyi bir hedef olduğunu düşünüyorum."

"Bence tamamen yarış tekniği açısından Haas'tan daha iyiyiz, sonunda onları yakaladık ve geçtik."

"Ancak Cumartesi gününü iyileştirmemiz gerekiyor, benim için son üç yarış çok dağınık geçti. Bunu düzeltirsek daha fazla fırsatımız olacak."

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