Bottas: "Geçmişte bir robot gibiydim ve bundan kurtulduğum için mutluyum"

Bottas, henüz 2025'e kadar gridde kalıp kalmayacağını bilmemesine ve rakip takımlardaki koltukların dolmak üzere olduğunu görmesine rağmen pek endişeli değil.

Bu ayın sonunda 35 yaşına basacak olan Fin pilot, şu anda Stake F1 Team Kick Sauber'de hiç puan alamadığı için puan tablosunun en altında yer alıyor.

Ancak Bottas F1'de işlerin bir anda değişebileceğini biliyor, tıpkı Ocak 2017'de Nico Rosberg'in yerine Mercedes ile anlaşması gibi.

Bottas, "Zaman içinde, kendime izin vermenin ve bazı şeyleri çok ciddiye almamanın yolunu buldum."

"Elbette yarışları her zaman son derece ciddiye alacağım ama sonuçta hepimiz insanız. Bazı şeylerin ve özellikle de kendinizin eğlenceli yanlarını görmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ben de o yollardan geçtim. Geçmişte muhtemelen bir robot gibiydim ama bundan kurtulmayı başardığım için mutluyum. Sanırım bu olgunluk ve deneyimle ilgili, gerçekte kim olduğumu fark etmem ve anlamam biraz zaman aldı."

Valtteri Bottas, KICK Sauber, garajda Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Kariyerimde daha önce de birçok kez bu durumda bulundum, bu yüzden benim için yeni bir şey değil. Elbette bazen stresli olabiliyor ama bu durumla nasıl başa çıktığınıza bağlı." dedi.

Bottas'ın yeni bir anlaşma yapma isteğine, Sauber aracı bu sezon pek yardımcı olmadı.

"Sezonun şu ana kadarki gidişatından memnun olduğumu söyleyemem."

"Sıfır puan aldım, hedefimiz bu değildi ama bence var olan herhangi bir fırsatı kaçırmıyorum."

"Araçta kendimi iyi hissediyorum. Sıralama turları şu ana kadar oldukça iyiydi, yarışlarda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama sonuç alamıyorum. Yani bizim için zorlu bir yolculuk oldu."

"Bu sporda, bazı insanların oldukça kısa hafızaları olması talihsiz bir durum. Eğer üst düzey bir takımda sürücüyseniz, yaptıklarınız daha görünür oluyor ama tersi durumda bu gerçekleşmiyor."

"İyi olan şey, hâlâ neler yapabileceğimi, bir takıma neler katabileceğimi ve performans düzeyimi bilen insanlar olması. Yani hâlâ beni anlayan insanlar var."

Bottas F1 dışında da kendisini meşgul eden bir dizi işle ilgileniyor ve bunların F1'deki işlerini aksatmadığını söylüyor.

"Dahil olduğum her şey, her zaman tutkulu bir insan olduğum için oldu. Bunlar benim için çok eğlenceli projeler ve her şey dikkatimi dağıtmayacak şekilde ayarlanmış durumda. İş yükümü ben ayarlayabiliyorum ve gerekirse telefonumu birkaç hafta boyunca kapatabiliyorum."

"En önemli şey kız arkadaşımla birlikte kurduğumuz cin şirketiydi, daha sonra bir kahve ve şarap işbirliğinin parçası oldum. Şarapla ilgili her şeyi seviyorum, bu yüzden Avustralya'dayken bunlar üzerinde çalışabiliyorum. Bazı insanlar bunun dikkat dağıtıcı olduğunu düşünebilir ama ben tam tersi olduğunu düşünüyorum."

"Aynı zamanda Finlandiya'da kendi memleketimde bir hokey takımının ortağıyım, geçen sezon Finlandiya liginde ikinci oldular."

Bottas, profesyonel bir bisikletçi olan kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile birlikte bisiklet sürmesi hakkında ise şunları söylüyor: "Açıkça belirtmek gerekirse Formula 1 ana tutkum - her zaman öyle oldu ve öyle olacak."

"Ama dışarıda, benim için bisiklete binmek, çok sayıda insanın bulunduğu telaşlı ve yoğun dünyadan kaçmak için harika bir yol."

"Benim için bisiklet sürmek F1'in tam tersi. Saatlerce kimseyi görmeden dağlarda tek başıma dolaşıp bir şeyler görebiliyorum, bu yüzden dengeleyici bir faktör ve aynı zamanda beni zinde tutuyor."

"Gelecekte kesinlikle daha fazla etkinliğe katılmak istiyorum ama tabii ki buna takvim karar veriyor."