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Clear, Schumacher'in Mazepin'den bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

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Jock Clear, Mick Schumacher'in Nikita Mazepin'den sürekli olarak daha hızlı olmasına şaşırmış.

Clear, Schumacher'in Mazepin'den bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

Birçok takımla şampiyonluklar yaşayan ve son olarak Mercedes'ten Ferrari'ye geçiş yapan Clear, tecrübeli bir performans mühendisi olmasının yanı sıra son birkaç senedir genç pilotlara koçluk da yapmaya başlamıştı.

Clear, Ferrari'nin yıldızı Charles Leclerc'in uzun süredir koçluğunu yapıyor. Clear, ayrıca birçok genç yıldızla dolu Ferrari genç sürücü akademisindeki pilotlara da koçluk yapıyor ve onların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. 

Hâlâ Ferrari akademisinin içinde yer alan Schumacher de Clear'ın yakından çalıştığı biri ve Clear, bu sezon Haas'ta yarışan Schumacher'in de koçluğunu yapmakta. 

Haas F1 takım patronu Günther Steiner, ikilinin ilişkisiyle alakalı şunları söylemişti: "Jock, Ferrari Sürücü Akademisi'nin başında bulunuyor."

"Mick de bu programın bir parçası o yüzden Jock, Mick'e de göz kulak oluyor ve onunla konuşuyor çünkü birbirlerini uzun süreden beri tanıyorlar."

"Jock, Michael'la da birlikte çalışmıştı. Yani bu yüzden aralarında iyi bir ilişki var."

Charles Leclerc, Ferrari, Jock Clear, Yarış Mühenidisi, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Jock Clear, Yarış Mühenidisi, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'den önce Mercedes'te Michael Schumacher'in ve Lewis Hamilton'ın performans mühendisi olarak da çalışan Clear, Schumacher'in genel olarak olduğu gibi F1'deki ilk sezonunda da daha yavaş bir alışma süreci geçireceğini düşündüğünden; Mazepin'in bu sezon daha hızlı olmasını beklediğini belirtti. 

F1'in Beyond The Grid podcast'inde Schumacher'in sezonun ilk yarısında Mazepin'den daha hızlı olması hakkında konuşan Clear, "Aslında buna biraz şaşırdım. Tabii ki onunla Ferrari akademisinde uzun süre çalıştık ve onu oldukça iyi biliyoruz."

"Dürüst olmam gerekirse, onun bu sezonun tamamındaki hızı beni etkiledi. İnsanlar bana sezon başında 'Mazepin'e karşı ne yapacak?' diye soruyorlardı ve ben de onlara Mazepin onu sıralamalarda geçmeye başlarsa şaşırmayacağımı söyledim. Çünkü Mick, alışmak için biraz daha zaman harcıyor ama bu sezon durum böyle olmadı." dedi. 

Daha önce Michael Schumacher'le de çalışan Clear, Mick'in babasına birçok açıdan benzediğini söyledi ve devam etti: "Babasına çok benziyor. Onun davranışları, aksanı babasına çok benziyor ve bu oldukça eğlenceli. Bunlar bana güzel günleri hatırlatıyor. Michael'la çalışmaktan hep çok zevk almıştım ve Mick de aynı babası gibi, çalışması çok keyifli genç bir adam."

"Birçok başarılı yarış pilotu var ve onlar kendi istediklerini yapıyorlar... Mick'le çalışmak her açıdan çok keyifli."

"Yani o hayatta ne yaparsa yapsın; sadece iyi bir insan olduğu ve insanlarla iyi anlaşabildiği için hep iyi karşılık görecek."

Jean Todt, President, FIA, andMick Schumacher, Haas F1 , on the grid

Jean Todt, President, FIA, andMick Schumacher, Haas F1 , on the grid

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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