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Formula 1

Clear: "Sainz'ın 2023 Singapur GP galibiyeti, Leclerc'in canını yakmıştı"

Ferrari kıdemli performans mühendisi olan ve şu anda Charles Leclerc'in koçluğunu yapan Jock Clear, Carlos Sainz'ın 2023 Singapur Grand Prix'si galibiyetinin Leclerc'in 'canını yaktığını' düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull, geçtiğimiz sezonu domine etti ve yapılan 22 yarışın 21'inde galibiyete ulaştı.

Ferrari pilotu Sainz, eylül ayında gerçekleşen Singapur GP'sindeki zaferiyle Red Bull'un tüm yarış galibiyetlerini elde etmelerini engelleyen tek pilot oldu.

Sainz ve Leclerc hakkında F1 Nation Podcast'e konuşan konuşan Clear şunları söyledi: "Carlos'un nitelikleri hakkında uzun zamandır konuşuyoruz."

"Gerçek şu ki, Carlos muhtemelen Charles'ın sıralama turlarında gösterebildiği o hız üstünlüğüne sahip bir pilot değil."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, during the driver presentation

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, during the driver presentation

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ama geçen yıl Singapur'a baktığınızda, elde ettiği o galibiyetin Charles'ı gerçekten etkilediğini görüyorsunuz."

"Charles'ın Singapur Grand Prix'sinde bir galibiyet elde etmek için favori olduğunu düşünüyorduk. Singapur'a genelde büyük bir özgüvenle giderdi ve o yarışı Carlos'un kazanması Charles'ın gerçekten canını yaktı."

"Yine de, bence bu tür şeyler onun daha çok odaklanmasını sağlayarak pazar günkü performansı için daha çok çaba sarf etmesine sebep oldu."

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