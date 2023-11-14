Clear: "Las Vegas, Ferrari için iyi olmalı"
Ferrari'den Jock Clear, Las Vegas pistinin araca daha iyi uymasından ötürü güçlü bir hafta sonu geçirmelerini bekliyor.
Ferrari'nin düşük sürüklenme gereken pistlerde iyi olması İtalyan ekibi Las Vegas için epey umutlandırıyor.
Takım halihazırda Monza'da zaten iyi bir performans sergilemişti ve pist bir bakıma orayla benzer özellikler taşıyor.
Hafta sonu öncesi konuşan Ferrari'den Jock Clear, aracın çalışma aralığının çok dar olmasına rağmen Las Vegas'ın kendileri için iyi geçmesini beklediğini söyledi.
Clear şöyle konuştu: "Las Vegas bizim için iyi bir yer olacak."
"Tüm göstergeler düşük yere basma gücü gerektiren bir pist olacağı yönünde, bu nedenle rekabetçi olabileceğimize eminiz fakat hâlâ zor bir aracımız olduğu da gerçek."
"Aracımız, çalışma aralığına oldukça hızlı bir şekilde giriyor ve çıkıyor. En büyük problemimiz bunun sebebini anlamaktı."
"Bunun büyük bir kısmının aracın DNA'sından kaynaklandığını anlıyoruz, bu nedenle gelecek yıl için aracı daha yumuşak ve daha geniş bir çalışma aralığına sahip olacak şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."
"Bir yarışta çalışma aralığınız dar olamaz çünkü yarış uzundur. Sıcaklıklar değişir, lastikler değişir ve iyi bir yarış için biraz daha geniş bir çalışma aralığına ihtiyacınız vardır."
"Red Bull'un gücü de burada yatıyor; aracın çalışma aralığı çok geniş."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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