Clear, Ferrari'nin ön grupta edindiği deneyimden faydalanabileceklerini umuyor
Geçtiğimiz sezonu Ferrari Sürücü Akademisi sürücülerinin gelişimine yoğunlaşarak geçiren Jock Clear, ön grupta savaşarak öğrendiklerinin gelecek sezon onlara fayda sağlayacağını düşünüyor.
Sezona zorlu bir başlangıç yapan ve dayanıklılık sorunlarıyla yüzleşen Red Bull, kısa süre içinde toparlanarak peş peşe zaferlerle sezonu domine etti ve bitime dört yarış kala Max Verstappen ile pilotlar, üç yarış kala ise takımlar şampiyonluğunu elde etti.
Red Bull'un tersine sezona rüya gibi başlayan ve ilk üç yarışın ardından pilotlar şampiyonasında Charles Leclerc ile liderliği ele geçiren Ferrari ise sonrasında özellikle dayanıklılık ve strateji problemleri nedeniyle ivme kaybetti.
Bir noktadan sonra aracın gelişimini de durduran takım, bu durumun sebebi olarak bütçe sınırını gösteriyor. Red Bull'un yükselişinin sebebi olarak ise ikinci yarı devreye giren ve dalgalanma seviyesini kontrol altına alan direktiften bahsedilmekte.
Direktif sayesinde zaten iyi bir tabana sahip olan ve dalgalanma yaşamayan Red Bull, apayrı bir seviyeye çıkmayı başardı.
Bu durumu yorumlayan Jock Clear, "Red Bull'un en güçlü yönü her şarta uyum sağlayabilmeleri oldu; epey esnek bir yaklaşım sergilediler."
"Sezon boyunca bir nevi Muhammed Ali yaklaşımı sergilediler. Ellerini kollarını bağladığınızı hissediyordunuz, ancak biraz kıvranıp bir anda patlayarak geri dönüyorlardı. Sadece 'aman Tanrım, bunu nereden buldular?' diyebiliyordunuz."
"Bence geçen senenin dünya şampiyonu olarak edindikleri deneyimden faydalandılar, bizim de bunu yapmaya alışmamız gerekiyor."
"Bu yıl ön grupta savaşmanın bize faydası olduğunu düşünüyorum, nitekim çok şey öğrendik ve diğer tüm takımlar gibi oldukça dik bir öğrenme eğrisini takip ediyoruz." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari'nin bütçe sınırına sadık kalarak nasıl gelişeceğini de öğrenmesi gerektiğini söyleyen Clear, "Temel zorluk, paranızı en verimli ve en etkili şekilde nereye harcayacağınızı anlayabilmekten geçiyor; bu da biraz planlama gerektiriyor."
"Elbette, bu planlama yapılırken, şu anda bulunduğunuz yol için daha önce bazı yanlış kararlar almış olabileceğinizi öğreniyorsunuz."
"Red Bull'un baskı altında kaldıktan sonra tepki verme konusunda çok iyi bir iş çıkardığı açık, ancak araca performans kazandırmaya odaklanmaları gerektiği gerçeğini de gözden kaçırmıyorlar."
"Kendi açımızdan bakarsak, bu yıl yapmayı planladığımız her şeyi yaptığımız söylenebilir. Ancak F1 göreceli bir spor."
"Yani evet, yılın ikinci yarısında Red Bull'a kıyasla daha düşük performans göstermiş olabiliriz, ancak Mercedes'in her şeyi çok geç bıraktığını söyleyebilirsiniz, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur."
"Bizler gelişimi çok erken bıraktık, Mercedes sezon sonuna kadar devam etti, Red Bull ise en doğru dengeyi yakalayan taraf oldu."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test
Fotoğraf: Ferrari
Her şeye rağmen kaydettikleri gelişimin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Clear, "Bu yıl kesinlikle ileriye doğru büyük bir adım attık."
"Son birkaç yarışa girdiğimizde 'ah, daha fazlası olabilirdi' diye düşündük ama hedeflerinizi ne kadar çabuk sıfırladığınız şaşırtıcı."
"Eğer bize 12 ay önce böyle bir sezon geçirmeyi teklif etseydiniz bunun için kolunuzu koparabilirdik. Bu yıl başardıklarımızla gurur duyuyoruz."
"Şimdi bunu sürdürmek zorundayız. Gelecek yıl da rekabetçi kalabilmemiz için sezon başında bu aracı geliştirmeyi bıraktık, ilk yarışta turnayı gözünden vurmalıyız." dedi.
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