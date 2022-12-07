Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Formula 1 COVID-19 önlemlerini gevşetiyor, artık aşı gerekmeyecek Sonraki / FIA, 2023'te sprint yarışları için takımlara ayrılan ödeneği iki katına çıkaracak
Formula 1 Haberler

Clear, Ferrari'nin ön grupta edindiği deneyimden faydalanabileceklerini umuyor

Geçtiğimiz sezonu Ferrari Sürücü Akademisi sürücülerinin gelişimine yoğunlaşarak geçiren Jock Clear, ön grupta savaşarak öğrendiklerinin gelecek sezon onlara fayda sağlayacağını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Clear, Ferrari'nin ön grupta edindiği deneyimden faydalanabileceklerini umuyor
Haberi dinle

Sezona zorlu bir başlangıç yapan ve dayanıklılık sorunlarıyla yüzleşen Red Bull, kısa süre içinde toparlanarak peş peşe zaferlerle sezonu domine etti ve bitime dört yarış kala Max Verstappen ile pilotlar, üç yarış kala ise takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Red Bull'un tersine sezona rüya gibi başlayan ve ilk üç yarışın ardından pilotlar şampiyonasında Charles Leclerc ile liderliği ele geçiren Ferrari ise sonrasında özellikle dayanıklılık ve strateji problemleri nedeniyle ivme kaybetti.

Bir noktadan sonra aracın gelişimini de durduran takım, bu durumun sebebi olarak bütçe sınırını gösteriyor. Red Bull'un yükselişinin sebebi olarak ise ikinci yarı devreye giren ve dalgalanma seviyesini kontrol altına alan direktiften bahsedilmekte.

Direktif sayesinde zaten iyi bir tabana sahip olan ve dalgalanma yaşamayan Red Bull, apayrı bir seviyeye çıkmayı başardı.

Bu durumu yorumlayan Jock Clear, "Red Bull'un en güçlü yönü her şarta uyum sağlayabilmeleri oldu; epey esnek bir yaklaşım sergilediler."

"Sezon boyunca bir nevi Muhammed Ali yaklaşımı sergilediler. Ellerini kollarını bağladığınızı hissediyordunuz, ancak biraz kıvranıp bir anda patlayarak geri dönüyorlardı. Sadece 'aman Tanrım, bunu nereden buldular?' diyebiliyordunuz."

"Bence geçen senenin dünya şampiyonu olarak edindikleri deneyimden faydalandılar, bizim de bunu yapmaya alışmamız gerekiyor."

"Bu yıl ön grupta savaşmanın bize faydası olduğunu düşünüyorum, nitekim çok şey öğrendik ve diğer tüm takımlar gibi oldukça dik bir öğrenme eğrisini takip ediyoruz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari'nin bütçe sınırına sadık kalarak nasıl gelişeceğini de öğrenmesi gerektiğini söyleyen Clear, "Temel zorluk, paranızı en verimli ve en etkili şekilde nereye harcayacağınızı anlayabilmekten geçiyor; bu da biraz planlama gerektiriyor."

"Elbette, bu planlama yapılırken, şu anda bulunduğunuz yol için daha önce bazı yanlış kararlar almış olabileceğinizi öğreniyorsunuz."

"Red Bull'un baskı altında kaldıktan sonra tepki verme konusunda çok iyi bir iş çıkardığı açık, ancak araca performans kazandırmaya odaklanmaları gerektiği gerçeğini de gözden kaçırmıyorlar."

"Kendi açımızdan bakarsak, bu yıl yapmayı planladığımız her şeyi yaptığımız söylenebilir. Ancak F1 göreceli bir spor." 

"Yani evet, yılın ikinci yarısında Red Bull'a kıyasla daha düşük performans göstermiş olabiliriz, ancak Mercedes'in her şeyi çok geç bıraktığını söyleyebilirsiniz, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur."

"Bizler gelişimi çok erken bıraktık, Mercedes sezon sonuna kadar devam etti, Red Bull ise en doğru dengeyi yakalayan taraf oldu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test

Fotoğraf: Ferrari

Her şeye rağmen kaydettikleri gelişimin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Clear, "Bu yıl kesinlikle ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Son birkaç yarışa girdiğimizde 'ah, daha fazlası olabilirdi' diye düşündük ama hedeflerinizi ne kadar çabuk sıfırladığınız şaşırtıcı."

"Eğer bize 12 ay önce böyle bir sezon geçirmeyi teklif etseydiniz bunun için kolunuzu koparabilirdik. Bu yıl başardıklarımızla gurur duyuyoruz."

"Şimdi bunu sürdürmek zorundayız. Gelecek yıl da rekabetçi kalabilmemiz için sezon başında bu aracı geliştirmeyi bıraktık, ilk yarışta turnayı gözünden vurmalıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Formula 1 COVID-19 önlemlerini gevşetiyor, artık aşı gerekmeyecek
Önceki haber

Formula 1 COVID-19 önlemlerini gevşetiyor, artık aşı gerekmeyecek
Sonraki haber

FIA, 2023'te sprint yarışları için takımlara ayrılan ödeneği iki katına çıkaracak

FIA, 2023'te sprint yarışları için takımlara ayrılan ödeneği iki katına çıkaracak
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Horner, takım patronlarının hep birlikte akşam yemeğine çıkmasını olası bulmuyor
Formula 1

Horner, takım patronlarının hep birlikte akşam yemeğine çıkmasını olası bulmuyor

Chadwick, odağını tamamen Indy Lights'a vermiş durumda
IndyCar

Chadwick, odağını tamamen Indy Lights'a vermiş durumda

O'Ward, her şeye rağmen F1 hayalinden vazgeçmiş değil
IndyCar

O'Ward, her şeye rağmen F1 hayalinden vazgeçmiş değil

Son Haberler

Hangi yarışın, F1'le kaç yıllık anlaşması var?
Formula 1 Formula 1

Hangi yarışın, F1'le kaç yıllık anlaşması var?

2023 F1 takviminde yer alan toplam 24 ülke var ve bunların çoğunun anlaşması uzun vadeli. Gelince anlaşmaların sona eriş tarihlerine bir göz atalım.

Andretti yeni Formula E aracını tanıttı
Formula E Formula E

Andretti yeni Formula E aracını tanıttı

Avalanche Andretti Formula E, 2023 sezonu öncesinde yeni renk düzenini tanıttı.

Russell, Mercedes 2023 aracında olmamasını umduğu özelliği söyledi
Formula 1 Formula 1

Russell, Mercedes 2023 aracında olmamasını umduğu özelliği söyledi

Mercedes, 2022 F1 sezonunun başında yunuslama ve zıplamalardan en çok zarar gören takımdı, George Russell bu durumu gelecek yıl düzeltmeyi umuyor.

Nicholls: "Verstappen ve Hamilton, yer vermektense kaza yapmayı tercih ederler""
Formula 1 Formula 1

Nicholls: "Verstappen ve Hamilton, yer vermektense kaza yapmayı tercih ederler""

Sao Paulo Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in arasında yaşanan mücadelenin ardından Jack Nicholls, ikilinin birbirlerine 'bir inç' yer vermektense kaza yapmayı tercih edeceklerini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.