Clarkson’dan Verstappen anısı: "Tanıdığım en kibar insanlardan biri"

Top Gear programının eski sunucusu ve Clarkson's Farm programının yıldızı Jeremy Clarkson, Britanya Grand Prix hafta sonuna Alpine takımının davetlisi olarak katıldı. Bu katılım, Clarkson'ın prostat kanseri teşhisi aldığını açıklamasından sonraki ilk F1 katılımı oldu.

66 yaşındaki sunucu, bu teşhisi programının son bölümünde duyurmuş ancak erken fark edildiği için tedavisinin başarıyla tamamlandığını ve kısa süre önce kanseri tamamen yendiğini belirtmişti.

Jeremy Clarkson Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Silverstone padoğuna yakın bir bölgede yaşayan Clarkson, pazar günkü yarışta damalı bayrağı beklemeden pistten ayrılma kararı aldı. Padoktan çıkarken çektiği videoda, geçen yılki Britanya GP'sinde Verstappen ile yaşadığı komik bir anıyı paylaştı.

Yarış trafiğine kalmamak için erken ayrıldığını açıklayan Clarkson, geçen yıl yarış sonrasında trafiğin dağılmasını beklerken Verstappen ile küçük bir odada mahsur kaldıklarını anlattı.

Padoktan ayrılırken çektiği videoda Clarkson şu ifadeleri kullandı: "Şimdi buradaki çekimimizi sonlandırıyoruz; eve gidip yarışın son 20 turunu televizyondan izleyeceğiz ve böylece trafik sıkışıklığına yakalanmayacağız.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Çünkü geçen yıl Max Verstappen ile küçücük bir odada iki saat boyunca mahsur kalmıştım. Kendisi harika bir insan; hayatımda tanıştığım en kibar, en tatlı adamlardan biri. Şimdi çiftliğe geri dönme zamanı."

Bu, Clarkson'ın Red Bull pilotu hakkında ilk övgü dolu konuşması değil. Ünlü sunucu, Verstappen'in üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan ettiği 2024 sezonundaki olaylı Brezilya Grand Prix'sinin ardından da şu iddialı yorumu yapmıştı: "Max Verstappen tüm zamanların en iyilerinden biri. Hatta bugüne kadar gördüğümüz en büyük pilot bile olabilir."