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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Clarkson: "Yaz arası Red Bull için kötü bir zamanda geldi"

Formula 1 gazetecisi Tom Clarkson'a göre Red Bull'un güçlü serisinin yaz arası tarafından kesintiye uğratılması takım için sıkıntılara yol açabilir.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Sezona kusursuz bir giriş yapan ve rakiplerinin aksine hiçbir şekilde tökezlemeyen Red Bull, ilk 12 yarışın tamamını kazanmayı başardı.

12 galibiyetin tam 10 tanesine Max Verstappen imzasını atarken, diğer ikisine sezonun henüz başlarında Sergio Perez ulaştı.

Ancak bu iyi başlangıç uzun sürmedi; Miami'den itibaren formu epey düşen Perez, arka arkaya beş yarış sıralama turlarında Q3 dahi göremediği bir dönem geçirdi.

Perez'in form düşüşüne değinen Tom Clarkson, yaz arasının ardından Red Bull'un da benzer şekilde ivme kaybedebileceğini düşünüyor.

F1 Nation podcast'inde Natalie Pinkham'ın konuğu olan Clarkson, "Siz momentuma inanıyor musunuz? Çünkü yaz arasının Red Bull için kötü bir zamanda geldiğini düşünüyorum."

"Bence böyle bir ivme yakaladığınızda durmak istemezsiniz, değil mi?" dedi.

Clarkson'ın ardından söz alan Pinkham "Ben momentuma %100 inanıyorum."

"Max Verstappen'in inanmadığını biliyorum, bunun katılmadığı bir teori olduğunu söylüyor."

"Ama Sergio Perez'e bakarsanız, kötü bir form grafiğinin sizi batağa sapladığını ve bu bataktan kurtulmak için epey uğraşmak zorunda kaldığınızı görüyorsunuz."

"Aynı şey iyi bir form yakalamak için de geçerli."

"George Russell son yarış hafta sonunda 'sadece yeniden tempo tutturmalıyız' dedi. Benim için bu momentum demek." dedi.

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