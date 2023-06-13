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Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı

Jeremy Clarkson, Esteban Ocon'un Monako Grand Prix'sinde podyuma çıkmasının ardından Alpine Formula 1 takımına bira ısmarlama sözünü yerine getirdi.

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Jeremy Clarkson, Jeremy Clarkson with Esteban Ocon

Grand Tour sunucusu, Bahreyn sezon açılışına katıldıktan sonra bu sezon F1'i yakından takip etmeye devam etti.

Bu vesileyle, destekleyeceği tüm takımları sıraladı ancak kendisine yakın bir takım olan Alpine'den özel olarak bahsetti.

Monako Grand Prix'sinde Clarkson, yarış ortasında attığı tweet ile Enstone merkezli takımı destekledi: "Haydi Alpine. Burada podyuma çıkarsanız hepinize birer bira ısmarlayacağım."

Yarışın sonunda Ocon, bu sezon podyuma çıkan ve sıralamadaki en iyi üç takımdan olmayan ilk pilot olmayı başardı.

Bunun üzerine Clarkson sözünü tuttu ve Alpine fabrikasına traktörü ve bir römork dolusu birayla geldi.

 

Alpine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu ferahlatıcı teslimattan memnun olduğunu ifade etti: "[Clarkson] sözünü tuttu. Biralar için şerefe, Jeremy Clarkson."

Hiçbir fırsatı kaçırmak istemeyen Clarkson, Alpine F1 aracına erişimini de kullanarak birasının markasını A523'e yerleştirdi.

Jeremy Clarkson with Alpine team members

Jeremy Clarkson with Alpine team members

Photo by: Alpine

 

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