Clarkson: "Sainz'ın hakkı yeterince verilmiyor"

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Sainz, 2021 sezonunun başında Ferrari'ye katıldı ve bazıları, performansları göz önüne alındığında McLaren'dan Ferrari'ye geçmesinin doğru bir hamle olup olmadığını sorguladı.

Sainz bu duruma ve Charles Leclerc'in varlığına rağmen Ferrari'ye gitti ve ilk yılında güçlü bir performans sergiledi.

2020'de McLaren'ın şampiyona üçüncüsü olmasına yardım eden Sainz, bu kez topladığı puanlarla Ferrari'nin üçüncü olmasına yardım etti. İspanyol pilot, tüm yarışlarda finiş gördü ve sadece iki yarışta puan alamadı.

Sainz ayrıca sezonu, hem McLaren pilotu Lando Norris'in hem de yeni takım arkadaşı Leclerc'in önünde beşinci bitirdi.

Bu, epey şaşırtıcıydı çünkü takım değiştirdiği için ilk yılında böyle bir başarı yakalaması beklenmiyordu.

Yine de Tom Clarkson, Sainz'ın hakkının yeterince verilmediğini düşünüyor.

F1 Nation podcast'inde konuşan Clarkson şunları söyledi: "Carlos, 2015'te Toro Rosso'da Max'in takım arkadaşı olduğunda, sıralama turlarında aralarında tüm sezon boyunca ortalama olarak 0.1 saniyeden daha az zaman vardı."

“Max'in çok geliştiğine eminim fakat Carlos'un geliştiğine de eminim."

"Bazı zamanlar hak ettiği övgüyü alamıyor ve nedenini bilmiyorum. Bu yıl harika bir iş çıkardı.”

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill şunları ekledi: "O, giderek gelişiyor öyle değil mi?"

“Ferrari, onun çok şey öğrendiğini söylüyor. Carlos'un meselesi zaten tam olarak bu: Yeteneği var, kabiliyeti var ve bence oldukça zeki."

“İyi bir iş çıkarıyor ve çok hoş bir delikanlı.”

"Fakat gelecek nesilden bahsedildiğinde pek çok insan Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris diyor. Oysa Carlos'un da o grupta olması gerektiğini düşünüyorum ve herkesin onu oraya koyduğuna pek emin değilim."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images