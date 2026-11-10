Formula 1 Sao Paulo GP
Clarkson: "Russell, Brezilya'da basın toplantısını terk etti"
Formula 1'in FIA basın toplantısı sunucusu Tom Clarkson, George Russell'ın Brezilya'da basın toplantısı henüz devam ederken salondan ayrıldığını öne sürdü.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 10 Kas 2026 11:15
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell, Interlagos'ta hayal kırıklığıyla sonuçlanan sıralama turlarının ardından, yarış mühendisinden gelen telsiz mesajının pole pozisyonu şansını elinden aldığını söylemişti.
Russell'a göre Sao Paulo'da yağmur şiddetlenmeden kısa süre önce, önündeki Alex Albon ile arasında mesafe oluşturması için turunu bırakması yönündeki talimat olmasaydı pole pozisyonunu elde edebilirdi.
Toplantıda Russell'a söz konusu telsiz mesajı soruldu. Ancak Britanyalı pilot buna cevap vermeyip, yarışta alacağı grid cezası düşünüldüğünde pole pozisyonunun pek önemli olmadığını dile getirdi.
Pazar günü gerçekleştirilen yarışta da Russell için hayal kırıklıkları devam etti. Geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra pit yolu çıkışında spin atan Russell, burada ciddi zaman kaybetti. Buna rağmen takım arkadaşı Antonelli'nin önünde dördüncü sırada finiş gördü.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
F1 Nation podcast'inde konuya değinen Tom Clarkson, Russell hakkında şunları söyledi: "Basın toplantısı henüz devam ederken gerçekten salondan çıktı. Artık dayanamamıştı. Soru-cevap bölümünü bitirmek istiyordu."
"Ona, yarış mühendisi Marcus Dudley tarafından turunu bırakması söylendiği için bitiremediği tur hakkında bir soru sormuştum. Soruları yanıtlamaktan sıkılınca ayağa kalktı ve salondan çıktı."
"Oradan ayrılırken aklımda şu düşünce vardı: 'George, biraz sakinleşmen gerekiyor çünkü bu durum seni yıpratmaya başlayacak!' Zaten yarışta neler olduğunu hepimiz gördük."
Mercedes, Russell'ın zorunlu medya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bir önceki yarış olan Meksika Grand Prix'sinde para cezasına çarptırılmıştı.
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- Motorsport.com Ekibi
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