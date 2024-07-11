Clarkson: "Newey, Oxfordshire'da ev bakıyor"
Jeremy Clarkson, Adrian Newey'nin üç takımın merkezinin bulunduğu Oxfordshire'da ev baktığını iddia etti.
Jeremy Clarkson on the grid
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Adrian Newey'nin Red Bull ile uzun yıllardır devam eden ortaklığı önümüzdeki aylarda sona erecek.
Ünlü tasarımcı, kariyerine hangi takımla devam edeceğine henüz karar vermediğini söylerken, TV sunucusu Jeremy Clarkson Newey'nin planlarından haberdar olduğunu iddia etti.
Adrian Newey ve Jeremy Clarkson, çocukken Derbyshire'daki Repton School'a beraber gittiler ve hâlâ dostluklarını sürdürüyorlar.
Clarkson geçtiğimiz Pazar günü Silverstone'a gitti ve yarışın başlamasından önce Viaplay TV muhabirine konuşurken şunları söyledi: "Bazı özel bilgiler duymak ister misiniz? Adrian Newey'nin Maranello'da değil Oxfordshire'da ev aradığını biliyorum."
Oxfordshire Williams, Alpine ve Haas'ın fabrikaları yer alırken, Mercedes ve Aston Martin buranın komşu tarafında yani Northamptonshire'da bulunuyor.
Adrian Newey'nin Aston Martin ve Ferrari'den gelen teklifler arasında seçim yapacağı düşünülüyordu ancak Clarkson haklıysa Newey'nin İtalya'ya taşınmak gibi bir planı yok.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar