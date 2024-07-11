Clarkson: "Newey, Oxfordshire'da ev bakıyor"

Adrian Newey'nin Red Bull ile uzun yıllardır devam eden ortaklığı önümüzdeki aylarda sona erecek.

Ünlü tasarımcı, kariyerine hangi takımla devam edeceğine henüz karar vermediğini söylerken, TV sunucusu Jeremy Clarkson Newey'nin planlarından haberdar olduğunu iddia etti.

Adrian Newey ve Jeremy Clarkson, çocukken Derbyshire'daki Repton School'a beraber gittiler ve hâlâ dostluklarını sürdürüyorlar.

Clarkson geçtiğimiz Pazar günü Silverstone'a gitti ve yarışın başlamasından önce Viaplay TV muhabirine konuşurken şunları söyledi: "Bazı özel bilgiler duymak ister misiniz? Adrian Newey'nin Maranello'da değil Oxfordshire'da ev aradığını biliyorum."

Oxfordshire Williams, Alpine ve Haas'ın fabrikaları yer alırken, Mercedes ve Aston Martin buranın komşu tarafında yani Northamptonshire'da bulunuyor.

Adrian Newey'nin Aston Martin ve Ferrari'den gelen teklifler arasında seçim yapacağı düşünülüyordu ancak Clarkson haklıysa Newey'nin İtalya'ya taşınmak gibi bir planı yok.