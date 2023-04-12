Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

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Sekiz kez Takımlar Şampiyonu olan Mercedes, sadece bir pole pozisyonu ve zaferle sonuçlanan 2022 sezonunun ardından bu sezon şampiyonluk için mücadele etmeyi umuyordu.

Mercedes, 2023 sezonunun 6. yarışı olan Imola'da aracın 'düzeninin' değişecek olmasıyla birlikte W14'te büyük değişiklikler yapmayı taahhüt etti.

Avustralya'da hem George Russell hem de Hamilton yarışın başında Verstappen'i geçti, ancak Verstappen daha sonra Hamilton'ı geride bıraktı.

Ancak eğer kırmızı bayraklar ve Russell'ın güç ünitesi arızası olmasaydı, Wolff Russell'ın yarışı kazanabileceğine inanıyor.

F1 Nation podcast sunucusu Tom Clarkson, Mercedes'in şu anda üstün olan Red Bull'u yeneceğini düşünmese de, takımın sorunlarını abarttığını düşündüğünü söyledi.

Clarkson, "Mercedes'in sorunlarının inanmamızı istedikleri kadar kötü olduğunu düşünmüyorum."

"Bahreyn'deki ilk yarıştan sonra Toto Wolff'un taraftarlara bir mesaj yazdığını hatırlıyor musunuz, yarıştan sonra medyada da çok olumsuzlardı. Lewis de araçla bir bağ kuramadığını ve kokpitin ön tekerleklere çok yakın olduğunu söyledi."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ama sonuçta Formula 1'de kronometre asla yalan söylemez ve son iki yarışa baktığımızda, Avustralya'da Red Bull ile aralarındaki fark sıralama turlarında 0.2 kadardı."

"Red Bull'a sadece 0.2 saniye fark atan bir araç kötü bir araç değildir. Yani benim için başlangıç noktası o kadar da kötü değil."

"Geliştirebilirler mi? Evet, kesinlikle geliştirebilirler. Mesele sadece ne kadar geliştirebilecekleri. Konsepti değiştirmekten bahsediyorlar ve bunu yapmak için Avustralya ile Bakü arasında bir süre var."

"Toto Wolff elde ettikleri kazanımlar hakkında çok olumlu konuşuyor ama bir yandan diğer takımlar da yerinde durmuyor ve herkes bu boşluğu gelişmek için kullanacak."

"Sonuç olarak, aradaki farkı kapatacaklarını düşünüyorum. Yarış kazanacaklar ama Red Bull'u yenebileceklerini sanmıyorum."

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill ise Red Bull'un 2023 şampiyonluğunun garanti olduğunu düşünüyor.

Hill, "Red bull şampiyonayı hemen hemen kazanmış durumda ancak kaynakları bölüştürmeleri, aşırı harcama yapmadıklarından emin olmaları ve gelecek yılı düşünmeleri gerekiyor."

"Bildiğim kadarıyla bütçe sınırında bu sezon harcadığınız paranın bu yılki araca harcanması gerektiğini söyleyen bir kural yok, yani gelecek yılın aracına yatırım yapmak için sezon sonuna doğru bazı zaferleri feda edebilirler."

"Yani evet, belki de diğerleri sezon sonuna doğru Red Bull'u yenmek için tüm kaynaklarını akılsızca harcayabilir. Bu yeni dönemin başka bir büyüleyici yönü, nasıl sonuçlanacağını bilemiyoruz."

"Ancak teoriye göre takımlar birbirini yakalayacak. Sezon sonunda Aston Martin'in yarış kazandığı bir durumla karşılaşabiliriz." dedi.

Red Bull, F1 2023'te şu ana kadar üç yarışı da kazandı; Verstappen Bahreyn ve Avustralya'da pole pozisyonundan kazanırken, Sergio Perez de Suudi Arabistan'da aynı başarıyı elde etti.

Verstappen Azerbaycan GP'sine Pilotlar Şampiyonası'nda Perez'in 15 puan önünde lider olarak giriyor.

Aston Martin ise Takımlar Şampiyonasında Red Bull'un 58 puan gerisinde ancak Mercedes'in 9 puan önünde yer alıyor.