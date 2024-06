Clarkson: "Mercedes geri döndü"

Mercedes Monako Grand Prix'sinde yeni bir taban gövdesi, arka kanat ve ön kanattan oluşan güncellemelerini tanıttı.

Monte Carlo'da kanadı kullanan sadece George Russell oldu. Bu kanat Kanada Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın aracına da eklendi.

Kanada'da takım, pole pozisyonundan başlayan Russell'ın damalı bayrağı üçüncü sırada görmesi ve Hamilton'ın takım arkadaşının hemen arkasında yer almasıyla şampiyonadaki en iyi sonucunu elde etti.

Tom Clarkson, Mercedes'in 'eureka anını' bulduğuna inanıyor.

F1Nation podcast'ine konuşan Clarkson, "Mercedes'in son iki yarışta büyük bir adım attığına hiç şüphe yok, öyle değil mi?"

"Teknik direktör James Allison size otomobili daha iyi yapan tek bir unsur olmadığını söyleyecektir ama George'un Monako'da, her iki pilotun da Montreal'de kullandığı yeni ön kanadın sihirli bir değnek olduğuna şüphe yok."

"Açıkçası yönetmelikler dahilinde ön kanadın taşıması gereken bir yük var ve üzerindeki bu yükle belirli bir miktardan fazla esnemesine izin verilmiyor. Bu testi geçtiği sürece bunun ötesinde ne isterse yapabilir."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images