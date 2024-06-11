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Formula 1 Kanada GP

Clarkson: "Mercedes geri döndü"

Tom Clarkson'a göre Mercedes'in ilk olarak Monako'ya getirdiği kanat güncellemesi, araçta bir sihirli değnek etkisi yarattı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes Monako Grand Prix'sinde yeni bir taban gövdesi, arka kanat ve ön kanattan oluşan güncellemelerini tanıttı.

Monte Carlo'da kanadı kullanan sadece George Russell oldu. Bu kanat Kanada Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın aracına da eklendi. 

Kanada'da takım, pole pozisyonundan başlayan Russell'ın damalı bayrağı üçüncü sırada görmesi ve Hamilton'ın takım arkadaşının hemen arkasında yer almasıyla şampiyonadaki en iyi sonucunu elde etti.

Tom Clarkson, Mercedes'in 'eureka anını' bulduğuna inanıyor.

F1Nation podcast'ine konuşan Clarkson, "Mercedes'in son iki yarışta büyük bir adım attığına hiç şüphe yok, öyle değil mi?"

"Teknik direktör James Allison size otomobili daha iyi yapan tek bir unsur olmadığını söyleyecektir ama George'un Monako'da, her iki pilotun da Montreal'de kullandığı yeni ön kanadın sihirli bir değnek olduğuna şüphe yok."

"Açıkçası yönetmelikler dahilinde ön kanadın taşıması gereken bir yük var ve üzerindeki bu yükle belirli bir miktardan fazla esnemesine izin verilmiyor. Bu testi geçtiği sürece bunun ötesinde ne isterse yapabilir."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Red Bull bu düzenlemelerin çok başında bunu başardı. McLaren bunu Avusturya'dan itibaren başardı ve Mercedes de şimdi başardı."

"Bu yüzden ön kanadı araca takmak onlar için bir tür eureka anı oldu." dedi.

F1 yorumcusu, Red Bull'u takip eden takımın avantajını kaybetmeye devam etmesi nedeniyle F1'i heyecanlı bir dönemin beklediğine inanıyor.

"Cumartesi günü sıralama turlarından sonra Russell'ın pole pozisyonunu alması bence Formula 1 için gerçekten heyecan verici bir gelişme."

"O ve Max Verstappen sıralama turlarında aynı tur zamanını yaptılar. Formula 1 artık gerçekten çok rekabetçi."

"Peki, Barcelona'yı kim kazanacak? Muhtemelen Red Bull orada biraz daha güçlü olacak."

"Ancak McLaren şu anda çok iyi, Mercedes güçlü bir şekilde geliyor."

"Montreal'de Mercedes'ten gördüğümüz şey bence geri döndüklerini doğruladı. Henüz yüksek hızlı pistlerde Red Bull'un seviyesinde değiller ama kesinlikle geri döndüler."

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Zeynep Taş
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