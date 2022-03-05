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Formula 1 Haberler

Clarkson: "Mercedes, Bahreyn'e aracının 'B versiyonunu' getirecek"

Formula 1 gazetecisi Tom Clarkson, Mercedes'in gerçek aracını Bahreyn'e getirmesini beklediklerini söyledi.

Clarkson: "Mercedes, Bahreyn'e aracının 'B versiyonunu' getirecek"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 Formula 1 sezonunun ikinci kış testi, beş gün sonra Bahreyn'de gerçekleştirecek ve takımlar, ilk yarış öncesindeki son testle alakalı yoğun hazırlıklar yapıyorlar.

Tüm takımlar, ilk testin ardından fabrikaya dönerek, elde ettikleri verileri simülasyon ve rüzgar tüneli verileriyle kıyasladılar.

Takımların çoğu, ilk testi veri kontrolü yaparak ya da aracı anlamaya çalışarak geçirdi. Bu açıdan performans anlamında ilk gerçek test Bahreyn olacak.

Mercedes'in buraya büyük güncelleme getireceği hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Bu güncellemelerin boyutunun çok büyük olacağı ve adeta aracın bir "B versiyonun " piste çıkarılacağı söyleniyor.

F1 gazetecisi Tom Clarkson da Mercedes'in Bahreyn'e büyük güncellemeler getireceğini duyan isimlerden bir başkası.

F1 Nation podcast'ine konuşan Clarkson, "Mercedes'in Bahreyn'e çok büyük bir güncelleme paketi getirmesini bekliyoruz. Bu yüzden araçları, önümüzdeki hafta gözle görülür şekilde farklı olacak."

"Ferrari yeni aracın daha çok bir B versiyon gibi olacağına inanıyor. Bu açıdan durum, ilk teste çok basit, ikinci teste ise neredeyse tamamen yeni bir araçla getirdikleri 2019'la benzer olacak."

"Ferrari, Mercedes'in bu yıl 2019'la aynı şeyi yapmasını bekliyor." dedi.

Clarkson'a göre Ferrari, Bahreyn'de Barselona'da test edilen aracın aynısına sahip olacak.

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