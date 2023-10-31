Clarkson: "Meksika'da, 2018'deki Ricciardo geri dönmüş gibi hissettim"

Ricciardo, sakatlığının ardından Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde pek iyi bir hafta sonu geçirmese de, Meksika Grand Prix'sinde sıralama turlarında dördüncülük elde etti. Yarışın sonunda ise damalı bayrağı yedinci sırada geçti.

Bu AlphaTauri'nin bu sezonki en iyi sonucuydu ve takımı şampiyona sıralamasında 10. sıradan 8. sıraya taşıdı.

F1 Nation podcast'inin sunucusu Tom Clarkson, bunun bir hafta önce Austin'de bir gazetecinin sorularıyla tetiklenip tetiklenmediğini merak ediyor.

Clarkson, "2018 Daniel geri dönmüş gibi hissettim."

"Perşembe günkü basın toplantısında ilginç bir soru vardı. Tam olarak hatırlayamıyorum ama Daniel'e, sen daha çok bir şovmen misin yoksa bir yarış pilotu musun şeklinde bir soruydu ve bunun onu bir şekilde incittiğini hissettim."

Natalie Pinkham ise bu konuda şunları söyledi: "Daniel, muhtemelen o sorunun ardından şöyle düşündü: 'Biliyor musunuz? Bu hafta sonu birkaç kişinin yanıldığını kanıtlayacağım. Ben şovmen değilim. Vizör indiği anda acımasız bir yarışçıyım."

"Ve Meksika'da bunu kanıtladı."

"Şaşırmadım çünkü form geçicidir, yetenek ise kalıcıdır. Bence hepimiz onun neler yapabileceğini biliyoruz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Onları destekleyenler hayal kırıklığı yaratan şey, bunu gösterme fırsatı bulamamış olmasıydı. Geri döndü, AlphaTauri'de bir fırsat yakaladı ve elini kırdı."

"Başlangıçta, Lance'te olduğu gibi oldukça hızlı bir şekilde geri dönebileceğini düşünüyordu. Ama eli adeta paramparça olmuştu, yedi tane kırık vardı."

"Ama bence hepimiz onun neler yapabileceğini biliyoruz. Bence bunu kanıtlamak için bu hafta sonuna ihtiyacı vardı çünkü bu sporda güven çok önemli bir şey."