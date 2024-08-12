Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"

Geçen yıl Verstappen'in üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaşmasıyla, bir yarış dışında tüm yarışları kazanan Red Bull'un 2024'te yine rakiplerine büyük bir üstünlük kuracağı düşünülüyordu.

Ancak sezona beş yarışta dört galibiyetle başlamasına rağmen Verstappen, McLaren ve Mercedes'in ileri doğru adım atmasıyla son dokuz yarışta sadece üç galibiyet alabildi.

Verstappen, 23 Haziran'daki İspanya Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanamamış olmasına rağmen, şampiyonada McLaren pilotu Lando Norris'in 78 puan önünde yer alıyor.

Ancak Red Bull için Takımlar Şampiyonası'nda durum pek de iç açıcı görünmüyor; takımın 10 yarış kala McLaren'e karşı yalnızca 42 puanlık bir avantajı bulunuyor.

F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte Clarkson, Verstappen'in dördüncü şampiyonluğu Mercedes ve McLaren yardımıyla elde edeceğini düşünüyor.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence Max Verstappen son 10 yarışta en çok puanı toplayan pilot olmayacak - bence bu Mercedes ya da McLaren pilotu olacak - ama bence Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak için yeterli puanı toplayacak."

"Mercedes de McLaren de oldukça güçlü. İki takım da birbiriyle mücadele ederek Max Verstappen'in şampiyonluğuna yardımcı olacak."

"Son dört yarıştır yarış kazanamıyor olsa bile istikrarlı puanlar almaya devam ediyor ve şampiyonada farkı açıyor. Zaten bu noktadan sonra şampiyon olmak için yapması gereken tek şey bu."

"Ama Takımlar Şampiyonası için durum tamamen farklı. Orada McLaren'ın kazanabileceğine gerçekten inanıyorum."

"Sadece 42 puan gerideler ve Oscar Piastri ve Lando Norris gibi inanılmaz güçlü iki pilotları var."