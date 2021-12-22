Clarkson: "Kameralar, Hamilton ve Verstappen'in dostane anlarını kaçırıyor"

İki rakip, Yas Marina'daki şampiyonluk yarışından önce medya için bir araya getirildi ve Clarkson, basın toplantılarının sunucusu olarak odada neler olup bittiğini ilk elden görmek için oradaydı.

Söylenene göre ikili arasında, sorular gelmeden önce birbirlerinin yanında rahat oldukları anlar yaşandı.

Clarkson, "Hafta sonu, Perşembe günü Max ve Lewis'i bir araya getirmeden önce, 'sevimsiz bir el sıkışma fotoğrafı mı çekeceğiz?' diye büyük bir tartışmanın olduğu komik bir an vardı."

"Sanırım Hill ve Schumacher bunu birkaç kez yapmıştı. Yani 'bütün gazeteler bunu isteyecek diye sevimsiz bir el sıkışma çekimine mi gideceğiz?' diye düşünüldü."

"Her neyse, Max erken geldi, oturdu ve sohbet ediyorduk. Yaklaşık üç dakika sonra Lewis içeri girdi, doğruca yürüdü, Max'le yumruk tokalaştırarak 'nasılsın dostum?' dedi ve sohbet ettiler."

“Ben de, 'Mükemmel, işte çekimimiz bu, artık bu sevimsiz el sıkışma pozu hakkında endişelenmeme gerek yok.” diye düşündüm."

"Orada bir Netflix kamerası vardı. Zaten basın toplantı odasında iki kameramız vardı. Hatta bir fotoğrafçı bile vardı.” dedi.

Basın görüşmesini yaptıktan sonra F1 muhabiri, ikilinin görüntülerini görmeyi umduğunu belirtti ancak işler pek planladığı gibi gitmedi.

Clarkson, "Sonra basın toplantısı gerçekleşti ve iyi bir sohbetleri oldu."

"Sonrasında, Netflix'teki adama 'Yumruk tokalaştırmalarını beğenmiş olmalısın.' dedim ve o, 'Maalesef kaçırdım dostum.' dedi."

"Yani ben ve odadaki yaklaşık üç kişi dışında kimse yumruk tokalaştırdıklarını bilmiyor!" dedi.