Clarkson: "Hulkenberg, Sauber anlaşmasını çok erken imzaladı"

Hulkenberg, Haas ile son iki F1 yarışında, Sergio Perez'in Red Bull ile katıldığı son altı yarışta topladığından daha fazla puan aldı.

Tecrübeli pilot önümüzdeki yıl için Sauber ile anlaştı ve önümüzdeki üç yıl burada yarışacak.

Fakat griddeki seçenekler göz önüne alındığında bu kontratı biraz erken imzalamış olabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil.

Bu konuda F1 Nation podcast'ine konuk olan Tom Clarkson şunları söyledi: "Hulkenberg'in uzun vadeli bir anlaşma imzalamış olması harika bir haber fakat bence çok erken imzaladı."

Natalie Pinkham ise bunun üzerine şöyle dedi: "Geleceğini güvence altına almak zorundaydı."

"Alman televizyonunda çalıştığı bir dönem vardı. F1 kariyerinin bittiğini düşündük. Şimdi geri döndü, Haas'la altıncı oluyor, Ferrari'yi yeniyor!"

"Bu çılgınca."

"O gerçekten muazzam bir sürücü. Bana göre en az değer verilen pilotlardan biri."

"Şimdiye kadar kesinlikle podyumda olmalıydı."