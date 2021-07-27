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Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

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F1 gazetecisi Tom Clarkson, Avusturya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın takım radyosu üzerinden Lando Norris’i övmesinin arkasında başka bir sebep olabileceğini düşünüyor.

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

Avusturya Grand Prix’si sıralama turlarında McLaren pilotu Norris, etkileyici bir performans sergileyerek seansı 2. sırada tamamlamıştı Pazar günkü yarışta ise ilk bölümün büyük bir kısmında Hamilton’ı arkasında tutmayı başarmıştı.

Fakat 20. turda, 7 kez dünya şampiyonu Norris’i geride bıraktı ve takım radyosu üzerinden “Lando, harika bir pilot” dedi. Yarışın son bölümünde ise McLaren pilotu, Hamilton’ı geçerek podyuma çıkan üçüncü isim oldu.

F1 Nation podcastinde konuşan Clarkson, Hamilton’ın yarışın ardından Norris’in yanına giderek bir kez daha onu tebrik ettiğini açıkladı.

Clarkson, Hamilton’ın herkesi gözü önünde 21 yaşındaki pilotu bu kadar överek gelecekte Norris’i Mercedes’te görmek istediğini mi işaret etmeye çalıştığını sorguluyor.

“Yarıştan sonra Lewis’in, Lando’nun yanına gidip elini omzuna koyduğunu ve ‘merhaba, Speedy Gonzales’ dediğini öğrendim.”

“Yani arka planda, sadece radyo mesajından çok daha fazlası vardı. Peki bunun sebebi neydi?”

“Bence bu, şu anda kimin Hamilton’ın yanındaki koltuğu alacağıyla da ilgili olabilir. Toto Wolff, bu kişinin ya Valtteri Bottas ya da George Russell olacağını söylüyor ancak Lewis, Toto’nun kafasında birkaç soru işareti oluşması için mi Lando’yu bu kadar övüyor?”

“Bence Lewis, yanında Valtteri Bottas’ın olmasını çok ister çünkü onu tanıyor. Fakat benim merak ettiğim şey Lewis’in ne yapmaya çalıştığı. Tuhaf bir durum gibi görünüyordu. Eğer bir pilota iltifat etmek istiyorsanız, neden bunu tüm televizyon kameralarının önünde yaparsınız ki? Neden bunu kameraların olmadığı bir yerde yapmayasanız, bu çok daha anlamlı ve içten olurdu, öyle değil mi?” yorumlarını yaptı.

Hamilton’ın övgü dolu radyo mesajı hakkındaki düşüncesi sorulduğunda Norris, "Onun tarafından bu tür bir saygı görmek, benim için çok anlamlı.''

''Bunu bizimle yarışmayacağı için mi yoksa bir problem yaşadığı için mi söyledi bilmiyorum. Belki de tamamen eşit şartlarda yarışıyor olsaydık bunu söylemezdi, bilmiyorum.''

''Ancak bu çok kibardı ve buna müteşekkirim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Lewis Hamilton, Mercedes, Lando Norris, McLaren, and Daniel Ricciardo, McLaren, at the drivers parade

Lewis Hamilton, Mercedes, Lando Norris, McLaren, and Daniel Ricciardo, McLaren, at the drivers parade
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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