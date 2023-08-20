Clarkson: "Gridde Brezilyalı bir pilotun olmaması gerçekten garip"

F1'in Brezilya ile uzun ve verimli bir ilişkisi var; Güney Amerika ülkesi yıllar boyunca Emerson Fittipaldi [iki şampiyonluk], Nelson Piquet [üç şampiyonluk] ve Ayrton Senna [üç şampiyonluk] olmak üzere üç Dünya Şampiyonu çıkardı.

Bununla birlikte, Felipe Massa'nın 2017'de Williams ile geçirdiği son sezondan bu yana spor tam zamanlı olarak Brezilyalı bir pilottan yoksundu ve Fittipaldi'nin torunu Pietro, 2020'nin sonlarında sakatlanan Romain Grosjean'ın yerine Haas için iki kez yarıştı.

Lance Stroll'ün sezon öncesi geçirdiği bisiklet kazasının ardından sakatlanması, geçen sezon F2 Şampiyonluğu kazanan Maringa doğumlu Felipe Drugovich'in 2023'te Aston Martin'in yedek pilotu olarak F1'deki ilk yarışına çıkabileceği umutlarını artırdı ancak Stroll Bahreyn'deki sezon açılışına kadar iyileşti.

F1 Nation podcast'i aracılığıyla konuşan Clarkson, F1'in Sao Paulo'daki yıllık yarışının popülaritesi göz önüne alındığında hiçbir Brezilyalı pilotun olmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Clarkson, "Bana şu anda Formula 1'de Brezilyalı bir pilotun olmaması garip geliyor çünkü takip ettiğim kadarıyla yakın zamana kadar hep Brezilyalı bir Formula 1 pilotu vardı."

"Her yıl Interlagos'a gittiğimizde Senna duvar resimleri görüyoruz ve Felipe Massa hâlâ Formula 1'in elçisi olarak birçok yarışa geliyor ama Brezilyalı F1 pilotları nerede?"

"Tahminim buna Enzo Fittipaldi'nin en yakın olduğu. Red Bull'un genç pilotu olduğu için Helmut Marko'dan sabahın erken saatlerinde telefonlar alıyor ve yaz tatilinden hemen önce Belçika'da ilk Formula 2 yarışını kazandı."

"Muhtemelen en yakını o ama Oscar Piastri Formula 2'de kazanırken, hepimiz onun geleceğinin Formula 1 olduğunu biliyorduk. Bunu Enzo Fittipaldi için söylediğimizi söyleyemem."

"Felipe Drugovich geçen yıl F2 Şampiyonasını kazandı, bu yıl sadece yedek pilot. Yani biraz göz ardı edildi. Pietro ise birkaç ay önce Silverstone'daki Pirelli testinde Haas'ı test etse de yine de yeterli değil." dedi.