Formula 1 Amerika GP

Clarkson: "Colapinto, sırf 'Arjantinli olduğu için' ceza aldı"

Alpine, Jeremy Clarkson'ın canlı yayında Franco Colapinto’nun 'Arjantinli olduğu için' grid cezası aldığını söyleyerek şaka yapmasının ardından sürücüsüne destek verdi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 08:10

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Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Outside the Paddock



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Yıllardır Alpine’i destekleyen Jeremy Clarkson, Amerika Grand Prix’si hafta sonunda Enstone merkezli ekiple birlikte vakit geçiriyor.

İngiliz sunucu, sıralama turları öncesinde Circuit of the Americas'ta gerçekleştirilen canlı Sky Sports F1 yayınına katıldı ve Colapinto'nun grid cezası, Martin Brundle'ın grid yürüyüşü ve Lewis Hamilton’ın partneri Kim Kardashian da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldı.

Alpine’in Amerika Grand Prix’sinde nasıl bir performans göstereceği sorulan Clarkson, Colapinto’nun cezası hakkında şu ifadeleri kullandı: "Muhtemelen Franco, Arjantinli olduğu için grid cezası aldı."

Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Neyse, bu sadece oraya gittiğimizde yaşananlardan kaynaklanıyor."

Clarkson’ın sözlerinin ardından Alpine, Colapinto'ya destek veren bir açıklama yayımladı.

Takım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Alpine olarak, Austin’de yakın zamanda gerçekleştirilen bir televizyon röportajında takımımızın bir konuğu tarafından yapılan yorumların farkındayız. Franco bizim sürücümüz ve kendisine tam desteğimizi veriyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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