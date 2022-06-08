Clarkson: "Aston Martin, Ricciardo için iyi bir yer olabilir"

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Daniel Ricciardo, geçen yılın başında McLaren ile üç yıllık anlaşma imzalamıştı ve kontratı 2023 sonunda bitecek. Fakat 1.5 yıllık performansı göz önüne alındığında, gelecek yıl takımda kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.

Eğer Ricciardo McLaren'dan ayrılırsa, gidebileceği çok az takım var çünkü büyük takımların tamamı, gelecek yıl hangi pilotlarla yarışacağına karar vermiş durumda.

Ferrari, Red Bull ve Mercedes, mevcut pilotlarıyla devam edecek. Alpine'de Esteban Ocon'a, Fernando Alonso ya da Oscar Piastri eşlik edecek. AlphaTauri ve Alfa Romeo'nun da mevcut sürücüleriyle devam etmesi bekleniyor.

Hal böyle olunca Ricciardo'nun elinde sadece Aston Martin, Williams, Alfa Romeo ve Haas seçenekleri kalıyor.

Tom Clarkson'a göre Aston Martin, 2022 sonrasında Vettel ile kontrat yenilemezse, Ricciardo'ya yönelebilir.

Clarkson şöyle dedi: "Sebastian Vettel'in geleceğiyle alakalı bazı spekülasyonlar olduğunu düşünüyorum. Basın karşısında 'gelecek yıl ne yapacağımı bilmiyorum' dedi."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer sezon sonunda Aston Martin'den ayrılırsa ve Daniel Ricciardo da McLaren'dan ayrılırsa, bunun Ricciardo için iyi bir yer olacağını düşünüyorum."

"Bu küçük bir takım. Elbette büyüyor fakat yine de hâlâ küçük bir takım görünümündeler. Bence Daniel orada harika karşılanır. Ayrıca karakteriyle orayı epey aydınlatır ve takımı çok hızlı bir şekilde etrafında toplar."

"Daniel'in önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca -Bottas'ın Alfa Romeo'da yaptığına benzer- bir deneyim yaşaması güzel olurdu."

Ancak Damon Hill aynı görüşte değil ve Bottas karşılaştırmasını doğru bulmuyor.

Hill, "Valtteri üst düzey bir takımdan oldukça formdayken geldi. Oysa şu anda tam potansiyelini gösteremeyen Daniel Ricciardo'dan bahsediyoruz."

"Neden böyle bir pilotla anlaşırsınız ki? Eğer takım patronu olsaydım, yani Mike Krack'in yerinde olsaydım, Ricciardo ile anlaşmaktan endişe duyardım. Bu açıdan Ricciardo'nun formunu geri kazanabileceğini göstermesi gerekiyor."

"Onun en pazarlanabilir sürücü olduğu görüşlerini biliyorum ve eminim bu açıdan harikadır, pazarlama noktasında gerçekten harika. Fakat kazanamadığın zaman öyle değildir. Bir yarış pilotu her zaman iyi performans göstermek zorundadır."

"O, bunu yapabileceğini biliyor. Bence bu araçtaki bir şey, Ricciardo'nun araca geçip, en iyi performansı ortaya koyması için ihtiyaç duyduğu hissi yakalamasını engelliyor." dedi.