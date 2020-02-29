Claire Williams: "Tek amacımız gelişmek"

Williams turbo-hibrit çağının başlangıcı olan 2014'te ilk üç takım arasında yer alıyordu, hatta İngiliz takım bazı yarışlarda performans olarak 2. sırayı zorluyordu. Seneler geçtikçe İngiliz takımın performansı geriledi ve geçen sene Williams, markalar şampiyonasını 1 puan ile son sırada tamamladı.

Bu gidişatı durdurmak isteyen takım, sezon öncesi testlerine iyi bir başlangıç yaptı.

Claire Williams ise sezon öncesi testlerdeki performansları hakkında şunları söyledi: "Geçen sene yaşanılan dramadan sonra aracımın çarşamba sabahı piste çıkan ilk araç olmak çok güzel bir histi. Bunu başarmak için çok çalıştık ve medyada çarşamba günü aracımızın ilk piste çıkan araç olmasının ödül getirdiğini söylemiş olsak da bizim için, başladığımız yara sarma sürecindeki en büyük kilometre taşlarından birisi oldu."

"An itibariyle herkes testlerde bir öğrenme döngüsü içinde. Programımıza uygun ilerlediğimiz planlamamızda çok kapsamlı antrenmanlar bulunuyor. Yaşadığımız sorun nedeniyle biraz zaman kaybettik, aracın belirli bölümünde çalışmamız gerekti, ancak çarşamba günkü programımız gayet iyi ilerledi.

"Sürücülerimizle konuştuk ve onlar aracın, geçen seneye göre daha dengeli ve daha stabil olduğunu söylediler. Bence gayet iyi bir yerdeyiz ancak Melbourne'e hazırlık için yapmamız gereken pek çok şey var.

"Daha şimdiden, geçen seneki İspanya GP'si sıralama turlarında attığımız zamanı geride bıraktık. Her ne kadar herkesin nerede olduğunu görmek zor olsa da kendi durumumuza baktığımızda ilerlediğimizi düşünüyorum. Araçta yapılması gereken çok şey var ve Melbourne'e kadar en iyi durumumuzu bulmak zorundayız."

Williams, bu sezon belirledikleri hedefin ne olduğu sorusu sorulması üzerine şu cevabı verdi: "Amacımız gelişmek. Bunu geçen sene de söylemiştik, bu sene de söyledik. An itibariyle hâlâ yaralarımızı sarma dönemindeyiz ve bu hedefi aklımızda tutarak ilerliyoruz. Bence Grove'da çalışan herkes 12 ay boyunca büyük bir değişime uğramamızı sağladı ve bunun meyvesini toplamak istiyoruz."

"Öğrenmeye devam etmek bizim için en önemli hedef. Bu sene boyunca gelişmek için öğrenmeye devam edeceğiz ve bunu göstermek zorundayız. Takımdaki herkesin değişimi kabul etmiş olması güzel bir şey ve herkes bunun meyvesini almaya başladı, ancak Williams olarak olmamız gereken yerin hâlâ çok ama çok gerisindeyiz."

Williams, bu sene griddeki en tecrübesiz pilot ikilisine sahip olacak. Takım, geçen sene takıma katılan 2018 F2 şampiyonu George Russell ile yola devam edecek. İngiliz pilotun yanında ise 2019 F2 sezonunu ikinci sırada bitiren Nicholas Latifi yarışacak.

Claire Williams bu durum ile ilgili şunları söyledi: "Bu seneki ikiliden çok memnunuz. Nicholas takım ile geçen sene de beraberdi, bizim yedek sürücümüz olarak görev alıyordu ve çıktığı antrenman seanslarında uzun sürüşler yaptı. Onu sürücü olarak daha çözebilmiş değiliz ancak bunu zaten ilk birkaç yarışta hiçbir zaman tamamıyla göremeyeceğiz."

"Nicholas, kokpit dışında doğru içeriklere sahip olduğunu kanıtladı. O teknik işleri iyi bilen, hırslı ve bağlı bir pilot, aynı George gibi. Her ne kadar araçlarınızı bir çaylak olan Nicholas ve ikinci yılına giren George'a veriyor olsanız da, bana göre bizim onların bu sene yapacaklarına olan güvenimiz tam."

Son olarak Claire Williams, Mercedes'in çok konuşulan DAS sistemi hakkında da yorum yaptı ve şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse diğer takımların ne yaptığına pek bakmadım. Şu anda bizim yaptığımızla daha çok ilgileniyorum, mühendislerimiz de bunu yapıyor. Bu, an itibariyle benim çok fazla düşüneceğim bir şey değil."

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