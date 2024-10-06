Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"
Williams’ın eski takım patronu Claire Williams, 2020’de yaşadıkları zorlukları ve Lawrence Stroll ile yaşadıkları durumu paylaştı.
Williams, James Vowles’un yönetiminde yeniden yapılanma ve büyüme yolunda ilerlemeye başladı.
2020'de Dorilton Capital'in takımı satın almasıyla mali durumu düzelmeye başlayan Grove merkezli takım, 2023 sezonunu 7. sırada tamamlayarak başarı ivmesini devam ettirdi.
Claire Williams, takımın tarihindeki en zorlu dönemlerden biri olan 2020'yi ve Stroll ailesiyle yaşadıkları ayrılığı anlattı.
Claire Williams, o dönemi şu sözlerle anlattı: "2020'de tamamen parasız kaldık. Bu duruma, ana sponsorlarımızdan birinin anlaşmayı iptal edip ödeme yapmamasıyla başladı."
"Onları mahkemeye verdik ve kazandık ancak bu yine de bütçemizde büyük bir boşluk yarattı."
"O dönemde Lawrence Stroll ile bir işbirliğimiz vardı ve şimdi geriye dönüp baktığımda, Lawrence'ın o zaman bizimle birlikte oluşu beni çıldırtıyor."
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