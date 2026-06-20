Claire Williams: "Russell şampiyonluğu hak ediyor”

High Performance Racing podcast kanalında yayıncı Jake Humphrey, eski F1 mühendisi Rob Smedley ve eski takım patronu Otmar Szafnauer ile bir araya gelen Claire Williams, eski pilotu George Russell’ın Mercedes’teki mevcut durumunu değerlendirdi.

Sezon başında Russell'ı şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gördüğünü belirten Williams, özellikle şampiyona lideri olan takım arkadaşı Kimi Antonelli karşısında verdiği mücadelede yaşanan şanssızlıklar nedeniyle ‘gerçekten üzgün’ olduğunu itiraf etti.

F1 kariyerine 2019 yılında Williams ile adım atan Russell, bu sezonun ilk yedi yarışında üst üste büyük şanssızlıklar yaşadı. Çin'de sıralama turlarında mekanik sorunlarla boğuşan, Japonya'da yanlış zamanda çıkan güvenlik aracı nedeniyle stratejisi çöken ve son olarak Kanada'da lider giderken aracı arızalandığı için yarış dışı kalan İngiliz pilotun aksine; çaylak takım arkadaşı Antonelli ilk yedi yarışın beşini kazanmayı başardı.

Claire Williams, Mercedes'teki bu iç rekabet ve şans faktörü hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın başında çok iddialı konuşmuş ve bu senenin George'un yılı olacağını söylemiştim.”

“Sanırım Kimi’yi biraz hafife aldım, gerçi sezon başında pek çok kişi onu hafife almıştı. Yine de George'un yılı olacağına gerçekten inanıyordum.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“F1'de şans faktörünün rolünü her zaman tartışırız ve ben bazı insanların diğerlerine göre kesinlikle daha şanslı olduğuna inanıyorum. Yıllar boyunca Williams'ta bunu çok kez gördüm.”

“Yağmur ya da güvenlik aracı yüzünden yarışın piyangoya döndüğü anlarda, Williams olarak bu şanslı anlardan neredeyse hiç yararlanamazdık. Diğer bazı takımlarınsa şansı yaver giderdi.”

“Bu durum stratejiyi yanlış yaptığımız ya da hata yaptığımız için değil, sadece şansımız yaver gitmediği için böyle olurdu. Asla da dönmedi."

Russell'ın durumunun yetenekle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Williams, endişelerini şu sözlerle özetledi: "George için de endişeleniyorum... “

“Başına gelenlerin kesinlikle yetenek eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum, sadece biraz şanssızlık yaşıyor. Bu şanssızlığın George’un üzerine yapışmasını hiç istemiyorum çünkü o kesinlikle şampiyonluğu hak ediyor.