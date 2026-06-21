Claire Williams: "Leclerc, Rosberg'in yaşadığını yaşayabilir"

Lewis Hamilton'ın Mercedes döneminde Nico Rosberg'i baskın şekilde mağlup ettiğini hatırlatan Claire Williams, Charles Leclerc'in de benzer bir mücadele sürecine girebileceğini ifade etti.

Williams, Hamilton ile Rosberg arasındaki Mercedes dönemine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Lewis, Nico Rosberg'i tamamen ezmişti."

"Ama Rosberg daha sonra dünya şampiyonluğunu kazanmak için kendini zihinsel olarak son noktaya kadar zorladı."

Rosberg, 2014'te Abu Dabi'deki şampiyona mücadelesini Hamilton'a kaybetmiş, 2015'te de takım arkadaşının gerisinde kalmıştı. Ancak 2016'da şampiyonluğa ulaşmış ve kariyerini o sezonun hemen ardından bırakmıştı.

Charles Leclerc, Ferrari

High Performance Racing podcast'inde konuşan Claire Williams, Ferrari içi rekabetin Leclerc için zihinsel bir sınava dönüşebileceğini söyledi: "Bu, bir karakter ve kişilik testi olacak."

"Lewis–Rosberg örneğine benziyor. Rosberg'i Lewis tamamen domine etmişti."

"Charles’ın bu mücadeleye karşı yeterli olgunluğa ve psikolojik güce sahip olup olmadığı önemli."

"Ama Lewis çok olgun bir pilot. Yılların getirdiği tecrübe, bu mücadelede ona avantaj sağlayabilir."

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