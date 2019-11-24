Claire Williams: "Herkes gitmemi istiyor"

Williams bu sezon tarihinin en kötü yıllarından birisini geçiriyor ve geride kalan yarışlarda sadece bir puan alabildi.

Frank Williams artık takımı yönetemiyor ve şu anda takımı genel olarak kızı Claire Williams yönetiyor.

Bununla birlikte Claire, sık sık insanlar tarafından eleştiri alıyor.

The Guardian'a konuşan Claire, "Sık sık bana babamın takımda olanlara karşı nasıl bir fikre sahip olduğu soruluyor.Her gün beni eleştiriyormuş gibi bir cevap bekliyor. Fakat hayır, Frank Formula 1'in zor bir iş olduğunu biliyor."

"Sezon, Williams’taki herkes gibi benim için de çok zor oldu. Sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık, ama her zaman karakterinizi en zor şartlarda kontrol etmeniz gerektiğini söyledim. Yoluna taşlar çıkınca pes edemezsin, savaşmaya devam etmelisin. Bu babamın bana verdiği en büyük derslerden biri. Ayrıca o da zor zamanlar geçirdi, yarışları kolay değildi."

"Bu yıl takımda çok fazla şeyi değiştirdik. Daha önce Williams'da böyle bir değişiklik olmamıştı. Operasyonlarımızı ciddi şekilde değiştirdik, yeni bir teknik departmanımız, yeni bir planlama ve kontrol departmanımız var. Aslında, geçen sezon en kötüsüydü."

"İnsanların sonuçlara bakarak durumu yargıladıklarını biliyorum, ancak sahne arkasında neler olduğunu göremedikleri bir gerçek. Durum geçen yıldan fark, her şey farklı, şimdi Williams'ın bir şansı olduğunu görüyoruz."

"İki adım ileri gitmek için bir geri adım atmamız gerekti. Aracın tasarım felsefesini değiştirmeye yönelik tüm çalışmalarımız, rüzgar tünelindeki tüm saatler şimdi karşılığını vermeye başladı. Takımın yükselişte olduğundan eminim. İlerlemeye odaklanıyoruz ve etrafımızda olup bitenlerin dikkatini dağıtmasına izin vermiyoruz."

"Bu iki yıl boyunca kendim hakkında çok fazla şey öğrendim. Düşündüğümden daha güçlü olduğumu öğrendim. Aslında, babam çok destekleyici ve içimdeki fark etmediğim şeyler gördü. İnsanların benden ayrılmamı istediğini biliyorum, ama yapmayacağım. Babam çalışmalarımı takdir ediyor, ayrıca o da asla pes etmedi. Williams pes etmez. Bizim doğamızda yok." dedi.