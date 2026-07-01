Claire Williams: "George, Kimi’ye kıyasla daha olgun bir yapıda"

Avusturya Grand Prix'sinde sezonun ikinci zaferini elde eden George Russell, şampiyona lideri takım arkadaşı Kimi Antonelli ile arasındaki puan farkını 40'a indirdi. Russell'ın kariyerinin ilk üç yılında Williams yöneticiliğini yapan Claire Williams, Britanyalı pilotun bu farkı kapatıp şampiyonluğa ulaşabilecek güce sahip olduğunu dile getirdi.

Aynı aracı kullanan iki pilot arasındaki rekabette zihinsel gücün belirleyici olacağını vurgulayan Williams, şu ifadeleri kullandı: "Günün sonunda şampiyonluk savaşını kazandıran şey psikolojik mücadeledir.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“George, yaşının ve deneyiminin getirdiği doğal bir avantaja sahip; Kimi'ye kıyasla daha olgun bir yapıda ve bence mücadeleyi kazanacağı yer de tam olarak burası. George ile olan geçmiş deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, bir dünya şampiyonluğu için takım arkadaşıyla mücadele ederken bu psikolojik savaşı yönetebilecek tüm yeteneğe sahip.”

“Takım arkadaşınız her zaman en zorlu rakibinizdir çünkü aynı araca sahipsinizdir. George'un en iyi olduğu konulardan biri, yüksek öz farkındalığıdır. Her gün oturup takım arkadaşını geride bırakmak için ne yapması gerektiğini ve bu mücadeleyi nasıl kazanacağını düşünür."

Russell'ın bu sezon yaşadığı dayanıklılık sorunları ve şanssızlığa karşı soğukkanlı duruşuna değinen Williams, sözlerini şöyle tamamladı: "George son derece titiz ve mükemmeliyetçi bir pilot.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bu yıl içinde olduğu durumda bu özellikler ona yalnızca avantaj sağlayacaktır. Henüz çok gençken babasıyla karting yaptığı dönemlere dair bir hikâye anlatırdı: Yaşına göre, olağanüstü derecede olgun davrandığı için o dönemde ona 'Büyükbaba' lakabını takmışlar.”

“Bu olgunluk seviyesi ona bahsettiğim mükemmeliyetçiliği kazandırdı. George tam olarak böyledir; her zaman derli topludur, hedefine tamamen kilitlenir ve yaptığı her şeyi yeteneklerinin el verdiği en iyi şekilde yapmak için uğraşır."