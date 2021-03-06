Claire Williams: ''Bu pozisyonda olmayı gerçekten hak ettim mi?''

2020 sezonunda takımı Dorilton Capital’in almasıyla sporu bırakan Williams ailesinin bu ayrılışı sürpriz olmuştu. Claire ise takımın satılışının görevini bırakmasına sebep olduğunu söyledi ve takım ailesine ait değilken takımı yönetmenin doğru hissettirmediğini belirtti. Ailenin spordan ayrılışının üzerinden neredeyse altı ay geçti ve bu süreçte geçmiş üzerine düşünme şansı olan Claire, kariyeri hakkında Racing Lives podcast’inde konuştu.

Williams, ‘’Geriye dönüp bakmaya zamanınız olduğunda inanılmaz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Genelde kendi kendime, ‘Aman tanrım’ diye düşünüyorum.’’

‘’Zamanımın büyük bir çoğunluğunda bundan utanıyorum. ‘Bunu gerçekten insanlara yaptım mı? İnsanlara kötülük yaptım mı? Bu pozisyonda olmayı gerçekten hak ettim mi? gibi soruları düşünüyorum.’’

‘’Her şeyimi verdim. Daha fazlasını verebileceğimi düşünmüyorum. Sonlara doğru zorlaştı, geçen sene ve ondan önceki iki sene, bunlar birer meydan okumaydı.’’

‘’Çok inatçı olabiliyorum. Ebeveynlerime veya beni tanıyan herhangi birine sorabilirsiniz, asla pes etmem. Belki de etmeliydim, bilmiyorum, bunlar şu anda kendime sorduğum sorular." dedi.

Genç bir basın mensubu olarak başlayan Claire’in, Williams’daki pozisyonuna ulaşması onun için şaşırtıcı olsa da, en sonunda takım patronu vekili oldu.

Aynı zamanda, Claire bir takım patronu olmanın nasıl hissettirdiğini şu sözlerle anlattı: ‘’Bir mekaniker değilsiniz. Ancak Formula 1 takımı yönetmek bütün enerjinizi sömürüyor. Sürekli uçuş yapıyorsunuz ve sadece yarışlar için de değil. Aralarda, farklı ülkede yapılacak olan toplantılara gidiyorsunuz.’’

‘’Mesai dışı saatiniz yok, öğle aranız yok. Bir bakmışsınız, daha çok para isteyen veya koltuğunda sorun olan bir sürücüyle konuşuyorsunuz. Ya da fabrikada bir cıvatanın eksik olduğunu size söylüyorlar. Her şeyi aynı anda kontrol edebilecek zihinsel dengede olmalısınız.’’

‘’Ben bunu çok sevdim ve halen özlüyorum. Harikaydı, keşke devam edebilseydim.’’