Claire Williams: "Babam beni destekliyor"

Williams, son yıllarda giderek daha kötü bir performans sergilerken, bu yıl geride kalan yarışlarda sadece bir puan alabildi. O yarışta da çok az sayıda araç finiş görmüştü.

İngiliz ekip, son şampiyonluğunu 1997'ye Jacques Villeneuve ile aldı. 2004 yılından bu yana sadece 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonada ilk üçte yer alan İngiliz ekip, büyük bir sürpriz yaşanmazsa 2018'in ardından 2019'u da son sırada tamamlayacak.

Williams'ta takım patronu Frank Williams, hastalığından ötürü yarışlara gelemiyor ve takımın başında kızı Claire Williams yer alıyor.

Eleştirilere rağmen Claire, babası Frank'in kendisine destek verdiğini söyledi.

43 yaşındaki Claire, "Vazgeçmeye hazır değilim çünkü sadece babasının ikonik ekibini yerin dibine sokan bir kız olmakla suçlanacaktım ve hayatımın geri kalanında bundan kurtulmamın bir yolu olmayacaktı."

"Ancak babam beni destekliyor. Bu işin ne kadar zor olduğunu biliyor. Bugün ve bu çağda, özellikle sosyal medya varken çok daha zorlu bir iş. İnsanlar sizi orada burada sizi çekiştirip, size karşı duruyor, sizi 'pislik' olarak görüyor. Bu da sadece beni planlarımı daha fazla uygulamaya zorluyor."

"Son yıllardaki sorunlardan ötürü operasyonel anlamda kelimenin tam anlamıyla kaldırmadık taş bırakmadık. Ama aynı zamanda mümkün olan en yüksek performanslı takımı oluşturabilmek adına takımın kültürü üzerinde de çalıştık"

"Her şeyin yerine oturması zaman alacak ancak zaten ektiğimiz tohumların filizlenmeye başladığını görebiliyorum." dedi.