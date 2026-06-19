Claire Williams: "Alonso Alpine'e geçerse buna hiç şaşırmam"
Frank Williams'ın kızı Claire Williams, Fernando Alonso'nun Aston Martin'den ayrılıp Alpine'e geri dönmeyi ciddi şekilde düşünebileceğini söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Aston Martin, Barselona Grand Prix’siyle birlikte sezonun ilk bölümünde yaşadığı zorlukları bir kez daha ortaya koydu.
Silverstone merkezli ekip, şu ana kadar yalnızca tek puan toplayabildi ve bu puan, Monako Grand Prix’sinde Fernando Alonso tarafından kazanıldı. Ancak İspanyol pilot, kendi evindeki yarışta yaşadığı teknik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.
Bu tablo, Alonso'nun Formula 1'deki geleceğine dair söylentileri de artırdı ve emeklilik ihtimalinden, Alpine'e olası bir dönüş senaryosuna kadar birçok farklı seçenek gündeme geldi.
Özellikle Alonso'yu F1'e kazandıran ve onu 2005-2006 sezonlarında Michael Schumacher dominasyonunu sonlandıran Renault dönemine taşıyan Flavio Briatore'nin bu olası dönüşü destekleyebileceği konuşuluyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Eski Williams takım patronu ve Frank Williamsın kızı Claire Williams, Alonso'nun kariyerine dair değerlendirmelerde bulundu.
High Performance Racing podcast'inde konuşan Williams şu ifadeleri kullandı: "Onun seviyesindeki bir pilot yarışmak, mücadele etmek ister."
"Gridin arkasında kalmak ve diğerlerini takip etmek istemezsiniz. Ama o uzun süredir bu durumda."
"O yüzden Alpine'e geri dönerse bu durum beni hiç şaşırtmaz."
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