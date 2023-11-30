Çıplak Bottas takvimi, "annesinin endişelerine rağmen" hayır işleri için 150.000 dolar topladı

Bottas ayrıca, annesinin başlangıçta soyunma kararıyla kafasının karıştığını, ancak amacın hayır işleri, özellikle de prostat kanseri araştırmaları için fon toplamak olduğu konusunda kendisine güvence verildiğini itiraf etti.

Takvim, Bottas'ın geçen yıl sattığı baskıların gördüğü ilgi sonucunda fotoğrafçı Paul Ripke tarafından hazırlandı.

İlk etapta 10.000 adet basılan takvim www.bottass.com adresinde kısa sürede tükenince daha fazla baskı yapıldı.

Bottas Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projenin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Bottas, "Kasım ayındaki tüm destek için çok teşekkür ederim. Bağışlar ve takvimlerle birlikte Movember için önemli bir miktar topladık - yani bu sayede gerçekten yardım ettik ve birçok insanın hayatını etkileyecek ve kurtaracağız."

"Nihai rakamlar önümüzdeki günlerde hesaplanacak, ancak yaklaşık 150 bin dolar fon toplandığından bahsediyoruz!" şeklinde yazdı.

Takvim projesinin nasıl ortaya çıktığı konusunda Bottas, "Geçen yıl Aspen'de bu fotoğrafı yayınladığımda oldukça popüler olmuştu."

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı

"Ve aslında epey bir fon topladık. Çünkü Ripke ile epeyce iş yapıyorum, kendisi iyi bir arkadaşım, fotoğrafçı ve sonra bu fikir 'Düşünsenize, tam bir takvim olsa' hakkında şakalaşmaya başladık."

"Sonra Kasım ayına, Movember ayına yaklaşırken, bunun gerçekten yapabileceğimiz, gerçekten çok iyi bir şey olduğunu düşünmeye başladık."

"Ve karar verdik ki evet, bunu yapalım ama hayır için yapalım. Esas olarak prostat kanseri araştırmaları için, bu yüzden iyi bir amaç için olduğunu düşünüyorum."

"Movember bu konuya oldukça fazla odaklanıyor. Bu tür sorunlara sahip yakınları olan bazı insanlar tanıyorum."

"Bence Movember gibi erkek sağlığına odaklanan erkekler de bu tür konular hakkında konuşmaktan çekiniyor. Ben de elimden geleni yaptım, kendimi gösterdim, örnek olmaya çalıştım. Bir insan vücudu olarak utangaç olmanıza gerek yok." şeklinde cevap verdi.

Arkadaşlarının ve ailesinin tepkisi sorulduğunda ise Bottas, annesini bunun değerli bir çalışma olduğuna ikna etmek zorunda kaldığını kabul etti.

Bottas, "Annemden bir mesaj aldım. İngilizceyi de pek iyi anlamıyor ve yayınladığım bazı videoları görünce kafası karıştı ve korumacı bir tavır takındı. 'Gitmek istediğin yolun bu olduğuna emin misin?' diye sordu."

"Sonra hayırseverlik olayını açıkladım ve sorun kalmadı. Sorular aldım, insanlar bunu neden yaptığını soruyor. 'Neden kıçını göstermek istiyorsun?' diye soruyorlar."

"Ama sonra işin hayırseverlik boyutunu açıkladığımda insanlar bunu anladı. Tahmin edersiniz ki bunu yaparken, o fotoğrafları çekerken çok eğlendik."

"Pazartesi günü [Las Vegas'ta] bir sanat galerimiz vardı ve oraya gelen insanlar ne olacağı hakkında hiçbir fikirleri yoktu."

"Her baskıyı adım adım göstermeye başladığımızda kafaları o kadar karıştı ki, 'Burada neler oluyor? Ama sonra bunun komik ve hayır amaçlı olduğunu anladılar. Çok eğlenceliydi." dedi.