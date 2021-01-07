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Formula 1 / Son dakika

Çin'in takvimden düşme ihtimali artıyor, Imola ve Portimao takvime dönmeye yakın

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Çin'in takvimden düşme ihtimali artıyor, Imola ve Portimao takvime dönmeye yakın
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Çin Grand Prix'siyle ilgili şüpheler artıyor ve Formula 1 tam da bundan ötürü yeni bir takvim hazırlıyor. 2020 takvimine sonradan dahil olan Imola ve Portimao, 2021 takvimine girmeye de oldukça yakınlar.

Formula 1, aralık ayında 23 yarışı kapsayan yeni 2021 F1 takvimini açıklamıştı ve yeni sezonla birlikte her şeyin yoluna girmesi umut ediliyordu. Ancak COVID-19 pandemisinin devam etmesi ve ülkelerdeki sıkı karantina kuralları yarışların geleceğini olumsuz etkiliyor.

Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmese bile Avustralya'da yapılması planlanan 2021 F1 sezonunun ilk yarışı, ileri bir tarihe kadar ertelenecek ve yeni sezonun ilk yarışı Bahreyn'de yapılacak.

Takvimdeki değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak. Çünkü Çin Grand Prix'sinin geleceği de tehlike altında.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Şanghay'da yapılması planlanan Çin GP ciddi anlamda risk altında ve F1, nisan ayı için bir B planı hazırladı.

Kaynaklara göre F1, Çin Grand Prix'sinin takvimden düşmesi halinde Imola ve Portimao'yu takvime dahil edecek. Bu iki yarıştan bir tanesi Çin'in yerini, diğeri ise takvimdeki boş yeri alacak.

Şimdilik tarihlerle ilgili net bir durum  bulunmuyor. Söylentilere göre Portimao yarışının 11 Nisan, Imola yarışının ise 25 Nisan'da yapılması planlanıyor. Bu pistler, 2020 yılında başarılı şekilde F1'e ev sahipliği yapmıştı. Bu yüzden takvime geri dönmeleri sürpriz olmayacak.

Takvimin geri kalanında da önemli değişiklikler olması bekleniyor. Bu değişiklikler genel anlamda ülkelerdeki COVID-19 şartlarına ve karantina kurallarının durumuna bağlı olacak.

Dün RaceFans ve RacingNews365 de Imola ve Portimao'nun 2021 takvimine dahil olacağını öne sürmüşlerdi.

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Seri Formula 1
Editör Roberto Chinchero

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