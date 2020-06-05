Çin, iki F1 yarışı için Liberty ile görüşüyor

F1, hafta başında sekiz yarışlık Avrupa takvimini resmen açıkladı. Ancak şimdi Avrupa takviminin daha daha büyüme ihtimali de var.

Hockenheim ve Imola, ek Avrupa yarışları için önde gelen pistler konumunda yer alıyor. Ancak Mugello da bir seçenek haline gelmiş durumda.

The Race, Çin'in Bahreyn, Abu Dabi ve Sochi gibi pistlere katıldığını ve bu yıl ikinci bir F1 yarışı daha gerçekleştirebileceğini öğrendi. Anlaşmalara göre TV yayın gelirleri için en az 15 yarış yapılması gerekiyor ve Liberty, bunu karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

F1, bu olasılığı mümkün kılmak için ikinci yarışların ev sahipliği yapma ücretinin yarı yarıya indirilmesine sıcak bakıyor.

Azerbaycan ve Rusya GP'nin Eylül ayında arka arkaya gerçekleşmesi umuluyordu ancak Bakü pistinin konumu, yarışın gerçekleşemeyeceği anlamına gelebilecek bazı önemli zorluklar ortaya çıkarıyor. Ayrıca Bakü'de son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.

Eğer yarış gerçekleştirilemezse, ikinci bir Sochi yarışının yapılması mantıklı olacak.

Formula 1 şimdi, Ekim ayında koronavirüsün merkezi olan Çin'de ikinci bir yarış daha gerçekleştirmeyi gözden geçiriyor.

The Race'in kaynakları, F1 yönetimi ile bu konuda bazı görüşmeler olduğunu iddia ettiler.

Şu anda Singapur, Vietnam, Japonya, Amerika, Brezilya ve Meksika gibi yarışların geleceğiyle ilgili çok büyük soru işaretleri var.

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