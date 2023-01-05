Çin hükümeti, Formula 1'in dönüşü için müzakerelere başlıyor
Son haberler, Çin hükümetinin Formula 1'in dönüşü için hevesli olduğu ve müzakerelere yakında başlanacağı yönünde.
8 Ocak'ta yurtdışından gelen yolculara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanan Çin hükümeti, çıkan haberlere göre geçtiğimiz haftalarda iptal edilen 2023 Çin GP'sinin dönüşü için de hevesli.
Bugün yarışın dönüşü konusunda ilk büyük adımı atan hükümet, Şanghay'da yapılan üst düzey bir toplantıda F1 yönetimi ile müzakerelere başlama kararı aldı.
RacingNews365'in kaynaklarına göre toplantıya Çin Komünist Partisi Sekreteri ve Politbüro Üyesi Chen Jining'in başkanlık edecek. Hükümetin amacı, yarış sayesinde sportif açıdan normalleşebilmek ve uluslararası arenada yeniden kabul görebilmek.
Jining'in onayı, yarışın organizatörü Juss Events'in FOM'a hükümet destekli bir teklifle yaklaşmasının önünü açıyor. Nisan ayındaki boşluğun halen açık olduğu da düşünülürse yönetimin buna karşı koyması zor olacaktır.
FOM ise Çin'de COVID-19'un yükselişe geçmesi ve çalışanların Avrupa'ya döndüklerinde karantinaya girmeleri gerekebileceği konusunda endişeli.
spectacular Shanghai skyline, night
Fotoğraf: Brousseau Photo
En son 2019'da Çin GP'sine ev sahipliği yapan Şanghay pisti, o günden beri ne F1'e, ne de başka bir uluslararası yarışa ev sahipliği yapmadı. Bu nedenle pistte görev alacak herkese yeniden eğitim verilmesi gibi bir zorluk mevcut.
Bir diğer önemli zorluk ise pistin karantina nedeniyle üç yıldır FIA tarafından denetlenemiyor olması. Eğer yarış geri dönecekse FIA tarafından pistin halen 1. Sınıf sertifikası alacak kalitede olup olmadığının tespit edilmesi gerek.
İsimlerini vermek istemeyen kaynaklara göre hükümetin bu hamlesinin bir diğer sebebi de FOM'u iptal kararından geri adım atmaya zorlamak olabilir; nitekim aynı kaynaklara göre bu yıl yarış düzenlenmediği takdirde pistin sözleşmesinin iptal edilme ihtimali bulunmakta.
FOM ise son gelişmelerle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
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